Von Anna Hoben und Catherine Hoffmann

"Wir schließen diese Filiale", "Alles muss raus": Grelle Plakate an den Türen des Kaufhofs am Stachus kündigten im Corona-Sommer 2020 das Aus für diese Filiale an. 70 Jahre Kaufhausgeschichte gingen zu Ende. Droht dieses Schicksal nun weiteren Häusern von Galeria Karstadt Kaufhof? Der Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko gehören in München noch fünf Galeria-Filialen: die prominentesten am Marienplatz und Hauptbahnhof, weitere in Schwabing, am Rotkreuzplatz und im Olympia Einkaufszentrum.