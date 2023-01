Wirtschaft in München

Zu 80 Prozent im Signa-Eigentum, langfristig an Galeria vermietet: das Warenhaus am Rotkreuzplatz.

Viele Hundert Mitarbeiter schweben weiter in Ungewissheit, wie es nach der Insolvenz mit den Galeria-Filialen in München weitergeht. Im Feuer stehen vor allem die kleineren Häuser in den Stadtvierteln - doch auch für die besteht noch Hoffnung.