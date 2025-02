Freundinnen stehen zusammen, vertrauen sich, unterstützen sich gegenseitig; passen aufeinander auf, feiern, lachen, weinen und streiten miteinander. Das Wichtigste: Die beste Freundin bleibt fürs Leben, der Partner nicht unbedingt. Deshalb hat die Frauenfreundschaft einen Feiertag verdient. Einen Valentinstag für Frauen sozusagen. Seit einigen Jahren gibt es in Amerika den sogenannten Galentine’s Day, der dort sehr populär ist und immer am 13. Februar, einen Tag vor Valentinstag, gefeiert wird. Das Wörtchen „gal“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie weiblicher „Kumpel“. Kumpeline sozusagen. Erfunden hat den Galentine’s Day die Figur Leslie Knope (Amy Poehler) in der Serie „Parks and Recreation“. Die erklärt ihre Erfindung so: „Jeden 13. Februar lassen meine Freundinnen und ich unsere Männer zu Hause und geben einfach Gas.“ Auch in München lassen Frauen ihre Männer zu Hause und zelebrieren einen Tag lang ihre Freundschaft – Tipps für einen wunderbar weiblichen Tag.

Essen und Trinken

Oma Hilde beim Kuchenbacken im Café Kuchentratsch. (Foto: Robert Haas)

Lange ausschlafen und dann ein gemeinsamer Brunch ist der perfekte Start in den Galentine’s Day. In München kann man das nahezu in jedem Cafe oder Lokal. Besonders vielseitig ist das Angebot im „Madam Anna Ekke“ im Glockenbachviertel und in Neuhausen. Hier gibt es täglich von 9 Uhr an Brunch. Auf der Karte stehen nicht nur Rührei und Pancakes, sondern auch Shakshuka und Frühstückstortillas – eine kleine Weltreise in alle Geschmacksrichtungen. Weniger deftig, dafür aber umso süßer, ist das Frühstück im Café Kuchentratsch. Dort gibt es schon morgens Kuchen. Seniorinnen und Senioren, die sich selbst „die Omas und Opas“ nennen, rühren hier in der Teigschüssel. Man kann ihnen bei ihrer Backkunst zuschauen und sich über Backideen und Rezepte austauschen.

In der Bravo-Bar kann man das italienische Flair genießen. (Foto: Stephan Rumpf)

Abends stößt man zum Ausklang des gemeinsamen Tages mit einem leckeren Drink in einer lässigen Bar an: Ein Hoch auf die Freundschaft! In der Fox Bar in der Barer Straße gibt es wechselnde Specials und Cocktailklassiker wie Foxy Lady und Liquid Cocaine. Die Bar setzt mit ramponierten Innenwänden und blechernem Bartresen auf Coolness – wird aber durch Kerzenlicht, Sofakissen und zahlreichen Pflanzen eher zum gemütlichen Wohnzimmer. Hier kann man sich einfach in eine Ecke zu verziehen und bis drei Uhr morgens so richtig verratschen. Für die Planung des nächsten Mädels-Trips nach Italien ist die Bar Bravo die richtige Adresse. Bei Campari-Spritz oder Negroni Sbagliato, italienischen Weinen und Aperitiven dürfen an der langen Theke, die durch den ganzen Raum geht, die Ideen sprudeln.

Madam Anna Ekke, Kolosseumstraße 6, Montag bis Samstag, 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr; Schlörstraße 11, Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag/Sonntag, 9 bis 18 Uhr, madamannaekke.de

Café Kuchentratsch, Theresienhöhe 30, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 17.30 Uhr, kuchentratsch.com

Fox Bar, Barer Straße 47, Montag bis Mittwoch, 19 bis 2 Uhr, Donnerstag 19 bis 3 Uhr, Freitag und Samstag, 19 bis 4 Uhr, Sonntag von 17 bis 3 Uhr

Bravo Bar, Fraunhoferstraße 20, Montag 12 bis 1 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 1 Uhr, Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 20 Uhr

Gemeinsam sporteln

Sportlerin beim Konditionstraining mit dem Trimmrad. Die Sportart nennt sich Spinning. (Foto: Leiprecht, Steffen/LEIPRECHT, STEFFEN)

Gemeinsam die Herzfrequenz in die Höhe treiben: Beim Auspowern mit „Spinning“ wird in die Pedale getreten. Vom muffigen Fitnessstudio hat sich das Indoor-Radfahren verabschiedet, beim Spinning-Ambiente wird auf Neonlicht und Clubmusik gesetzt. Unverbindlich und unkompliziert geht die Buchung von Einzelworkouts in den „Beat81 Cycle Studios“ in Schwabing-West und am Harras. Über die Beat81-App können Kurse noch bis kurz vor Beginn online reserviert werden.

Auch Eislaufen gehen ist so ein Klassiker, bei dem der gemeinsame Spaßfaktor garantiert ist. Wenn am Nymphenburger Kanal oder Kleinhesseloher See noch nichts geht – wetterunabhängige Alternativen sind der SAP Garden im Olympia Park oder das Eis- und Funsportzentrum München Ost oder West, mehrmals die Woche wird in allen Eishallen Publikumslauf angeboten. Tanzende Lichter und fetzige Musik gibt immer donnerstags bis samstags bei der Eisdisco im Olympia Park. Die gibt es noch bis zum 16. Februar.

Bowlerin im Bowling-Center "Dream-Bowl-Palace" in Unterföhring. (Foto: Catherina Hess)

Ein freundschaftlicher Wettbewerb, ungesundes Essen und viel gemeinsames Lachen machen so einen Bowlingausflug aus. Großflächige Leuchtreklame und quietschende Schuhe, lautes Gelächter, peinlich anmutende Verrenkungen und der Geruch nach Frittiertem: Wer sich beim Kegeln wie in einem amerikanischen Spielfilm fühlen möchte, ist beim Dream Bowl Palace in Unterföhring gut aufgehoben. Auf den Wänden laufen Werbeclips, und auf der Speisekarte finden sich zahlreiche amerikanische Klassiker wie Steak, Burger und Nachos mit Käsesoße.

Beat81 Cycle Studio , Schleißheimer Straße 141 und Plinganserstraße 45, de.beat81.com/cities/munich

Eis- und Funsportzentrum München Ost, Staudinger Straße 17; München West, Agnes-Brenauer-Straße 241, stadt.muenchen.de

Eisdisco im Olympia Park, SAP Garden, Toni-Merkens-Weg 4, Donnerstag und Freitag, 19.15 bis 22 Uhr, Samstag 19 bis 22 Uhr, sapgarden.com/de

Dream Bowl Palace, Apianstraße 9, Unterföhring, Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 23 Uhr, Freitag 14 bis 1 Uhr, Samstag 11 bis 1 Uhr, Sonntag 12 bis 23 Uhr, dreambowl.de

Kreative Geschenke

Durch die Pop-Ikone Taylor Swift wieder voll im Trend: Freundschaftsarmbändern an Shirt und Handgelenk. (Foto: Leonhard Simon)

Ein Freundschaftsarmband trägt man, bis es von alleine abfällt. Ursprünglich kommt der Brauch von indigenen Völkern aus Zentral- und Südamerika. Die Idee, Armbänder als Zeichen der Freundschaft auszutauschen, hat sich gehalten. Spätestens durch die Pop-Ikone Taylor Swift, die 2022 in einem ihrer Songs „so make the friendship bracelet“ singt, sind Freundschaftsarmbänder wieder voll im Trend. Wenn der Galentine’s Day kein Anlass ist, mit der besten Freundin hübsche Armbändchen auszutauschen! In der Perlerie in Neuhausen kann man Glas-, Holz-, Muschel- oder Hornperlen kaufen. Die fädelt man dann zu Hause oder gleich im Laden auf. Ob im bunten Taylor-Swift-Style, zeitlos elegant oder freestyle – Einschränkungen gibt es keine. Wer unter Anleitung lernen will, wie man am besten designt, kann einen Schmuckkurs belegen. Offene Schmuckkurse zum Thema Glasperlen oder Edelsteine gibt es beispielsweise bei „Link & Bikini“. Mit Anleitung, Getränken und Snacks wird hier gemeinsam an der Freundschaftsschmuck-Gestaltung gefeilt.

Perlerie, Volkartstraße 17, Montag bis Donnerstag, 10 bis 13.30 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, perlerie.net

Link & Bikini, Theresienstraße 51, Kursangebot online buchbar, schmuckkurs-muenchen.de

Zusammen entspannen

Im Blue Spa im Hotel Bayerischer Hof hat man einen fantastischen Ausblick über die Dächer der Münchner Innenstadt. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Gemeinsam entspannen und zur Ruhe kommen, das ist nicht nur gut fürs innere Gleichgewicht, sondern auch für die Freundschaft. Zwischen Dampfbädern und Massagen bleibt genug Zeit, um abseits des Alltagsstresses ins Gespräch zu kommen. Einen schönen Ausblick über die Dächer Münchens und ein großes Schwimmbecken gibt es im Spabereich des Andaz Hotels in Schwabing. Wer wenig Zeit hat, kann hier auch die Option des „Mini Day Spa“ oder des „After Work Spa“ nutzen – und danach noch eine kleine Spazierrunde um den Schwabinger See drehen. Auch das Blue Spa des Hotels Bayerischer Hof ist eine edles Wellness-Refugium für Körper und Geist. Hier gibt nur Tageskarten. Doch wie auch im Andaz: Der Ausblick über die Dächer Münchens ist fantastisch.

Spa at the Andaz Munich, Schwabinger Tor, Leopoldstraße 170, täglich 9 bis 21 Uhr, Reservierung erforderlich, andazspa.de

Hotel Bayerischer Hof Blue Spa, Promenadeplatz 2–6, Montag bis Sonntag, 7 bis 21 Uhr, bayerischerhof.de

Shoppen und Rätsel lösen

Ohne Männer, die genervt drängeln, sich doch bitte zu beeilen mit der Anprobiererei, ist es doch am Schönsten: Freundinnen shoppen gerne ausgiebig. (Foto: Ralph Peters)

Coole Klamotten, trendige Taschen, funkelnder Schmuck: Die charmanten Läden und Boutiquen entlang der Hohenzollern-, Türken- und Reichenbachstraße bieten den perfekten Ausgangspunkt für einen ausgiebigen Shoppingbummel. Gemeinsam stöbern schweißt schließlich zusammen.

Auch beim gemeinsamen Lösen von Rätseln ist Zusammenhalt gefragt. Warum sich nicht mal zusammen in einen Escape Room wagen? Denn nur wenn man zusammen hilft, gewinnt man den Wettlauf gegen die Zeit. Ein Escape Room ist ein realitätsnahes Spiel, bei dem die Teilnehmer gemeinsam Rätsel lösen, um aus einem geschlossenen Raum oder einer Reihe von Räumen zu entkommen. Dabei ist die Zeit begrenzt. Innerhalb einer Stunde gilt es, gemeinsam Hinweise finden, um das perfide Spiel um Leben und Tod zu gewinnen. In „Taphephobia“ etwa, einem der Räume im „Unlock Escape“, werden die schlimmsten Albträume wahr. Die Freundinnen versuchen hier, gemeinsam einem Serienmörder zu entkommen und aus dem Raum auszubrechen.

Unlock Escape, Westenriederstraße 41 und Cosimastraße 131, täglich geöffnet, Terminreservierungen unter Escape Room München - Unlock Escape