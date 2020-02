Markus Söder ist sichtlich zufrieden mit seiner Rolle als Gastgeber. Der bayerische Ministerpräsident steht am Samstagabend im prunkvollen Kaisersaal der Residenz und blickt von der Bühne hinunter auf die 500 Gäste des Galadinners, das wie jedes Jahr am letzten Abend der Sicherheitskonferenz veranstaltet wird. Der Freistaat beteilige sich gerne an diesem "internationalem Speed-Dating" zur Außenpolitik, sagt Söder. Das diesjährige Konferenz-Motto von der "Westlessness" kommentiert er so: "Ich bin überzeugt, dass der Westen eine große Zukunft hat, aber nur dann, wenn er der Westen bleibt und sich neu definiert." Es dürfe nicht nur ums Geschäft gehen, mahnt er: Auch Demokratie und Werte müssten verteidigt werden.

Anlass der Zusammenkunft ist die Verleihung des Ewald-von Kleist Preises, der dieses Jahr an die Vereinten Nationen geht. Die Auszeichnung sei passend, urteilt der CSU-Chef, denn "in dieser Welt geht nichts mehr allein". Möglichkeiten zum Austausch gibt es genügend, denn im Publikum sitzen neben Abgeordneten, Wirtschaftsbossen, Generälen und Kardinal Reinhard Marx auch "fünf Staatspräsidenten, acht Premierminister und eine Präsidentin der EU-Kommission".

Ursula von der Leyen, die frühere Bundesverteidigungsministerin, ist also vom Stammgast zum Stargast aufgestiegen - und sie spannt den Bogen von den UN zur Europäischen Union. Beide Institutionen seien nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und teilten die gleiche Überzeugung: "Kein Krieg, nie wieder." Dies gelte auch für die Münchner Sicherheitskonferenz, die 1963 von Ewald von Kleist gegründet wurde, nach dem der Preis für Einsatz für Frieden und Konfliktlösung benannt ist.

Von der Leyen lobt die Arbeit der vielen Unterorganisationen, vom UNHCR zur Hilfe von Flüchtlingen über das Kinderhilfswerk Unicef bis zur Weltgesundheitsorganisation WHO, die gerade den Kampf gegen den Corona-Virus koordiniert: "Diese Auszeichnung würdigt vor allem die Mitarbeiter." Viele von ihnen riskierten ihr Leben, überall auf der Erde. Seit Dezember ist von der Leyen im Amt, und so macht sie auch ein wenig Werbung für ihre Prioritäten. Der Kampf gegen den Klimawandel und der Fokus auf Digitalisierung entspreche genau den Zielen der UN.

Zurecht spricht sie von einem "politischen Statement", das die Sicherheitskonferenz mit der Auszeichnung setze: "Der wirksame Multilateralismus muss verteidigt werden." Sie ruft alle im Publikum auf, sich für die Weltorganisation einzusetzen: "Wenn die UN scheitern, dann ist es unser aller Versagen. Es hängt von uns selbst ab!"

Kaum hat Jean-Pierre Lacroix, der stellvertretende UN-Generalsekretär, seine Dankesrede beendet, verschwindet die Kommissionspräsidentin. Söder bleibt länger im Saal, die Gäste durchbrechen zaghaft die strenge Sitzordnung. Am Dinner teilgenommen hat auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die wie der CSU-Vorsitzende zu den gefragtesten Gesprächspartnern des Wochenendes gehört. Wer nach dem absehbaren Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU führt, beschäftigt die internationalen Gäste ebenso wie die Frage, wer Bundeskanzler wird. Und so werden deutsche Spitzenpolitiker plötzlich auf ihre Außenpolitik-Kenntnisse und ihr Auftreten abgeklopft, was Raum bietet für Spekulationen und Interpretationen. Hat Söder mit dem Hinweis, dass man in der Politik "wie in einer Ehe täglich ein bisschen was dafür tun muss", sich nicht zu entfremden, doch nicht die USA gemeint, sondern auch CDU und CSU? Diese Art von Gesprächen bestimmt den Rest des Abends, und sie dürften so schnell nicht verstummen.