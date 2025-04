Von Carolus Hecht

Des Menschen Seele und Gemüt, das wussten die Weisen der Antike, wohnt im Darm. Was, wie und unter welchen Umständen wir essen, ist also mit entscheidend für Miss- und Wohlbefinden. So gesehen muss das Gaia zeitweilig ein wahrhaft guter Ort sein. Denn hier ist reichlich für Nahrung für Leib und Seele gesorgt, nistet das sich als italienisch verstehende Gaia doch in einem Nebengebäude der Isarphilharmonie in Sendling, was ihm eine besondere Rolle zuweist.