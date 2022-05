Von Sarah Maderer

Detailansicht öffnen Vorhang auf für die kommende Spielzeit: Intendant Josef E. Köpplinger, hier bei einem Tag der offenen Tür des Gärtnerplatztheaters, kündigt 33 Produktionen und mehr als 300 Vorstellungen an. (Foto: Robert Haas)

"Wir bleiben unter allen Umständen offen. Das ist mein Entschluss, und das ziehe ich jetzt knallhart durch." Josef E. Köpplinger hat die Umplanerei satt. Nach zwei Jahren dominiert "das C-Wort" nicht mehr seine Spielzeitpräsentation, bei der er am Mittwoch Publikum und Presse die Pläne für seine elfte Saison als Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz vorstellt. Stattdessen betont Köpplinger die Buntheit des Programms für die Saison 2022/23, die ihn Mut gekostet habe. Tradition und Aufbruch sollen gleichermaßen vertreten sein in den 33 Produktionen und mehr als 300 Vorstellungen.

Zunächst die Premieren: Den Auftakt macht am 7. Oktober Igor Strawinskys Oper "The Rake's Progress" in der Regie von Adam Cooper und unter der musikalischen Leitung des designierten Chefdirigenten Rubén Dubrovsky, gefolgt vom Ballett "Giselle" in der Choreografie des Ballettdirektors Karl Alfred Schreiner. Die erste von drei Uraufführungen der Saison ist das Musical "Rockin' Rosie", mit dem Wolfgang Böhmer und Peter Lund einen in Musik und Text gefassten Generationenkonflikt auf die Studiobühne bringen.

Das Neue Jahr beginnt mit einer Kooperation des Gärtnerplatztheaters mit der Dresdner Semperoper: Intendant Köpplinger inszeniert Jacques Offenbachs Operette "Die Großherzogin von Gerolstein" unter der musikalischen Leitung von Michael Brandstätter. Chefdirigent Anthony Bramall, der als solcher seine letzte Saison am Haus antritt, dirigiert ab 16. Februar Jules Massenets "Werther", ehe Ende März das Musical "Mata Hari" über die gleichnamige niederländische Doppelspionin uraufgeführt wird. Am 5. Mai hat Verdis Oper "Luisa Miller" nach dem Drama "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller Premiere.

Kunst entstehe immer aus interkultureller Zusammenarbeit

Die dritte Uraufführung der Saison ist Köpplinger zufolge ein "rein österreichischer Tanzabend": "Höhenrausch - Ein Alpenballett" auf Bruckners Vierte Sinfonie. Nach der Operetten-Premiere von "Friederike" beschließen Köpplinger, Dubrovsky und Schreiner den Premieren-Reigen am 29. Juni 2023 mit Mozarts Oper "Le Nozze di Figaro", die das Ensemble schon seit drei Jahren "geparkt" habe und aus der das Publikum bei der Spielzeitpräsentation eine erste Kostprobe erlauschen darf.

Jeder Neuproduktion geht zudem jeweils eine "Premierenfieber"-Veranstaltung voran, bei der man den Akteurinnen und Akteuren beim Proben-Endspurt über die Schulter schauen kann. Dazu kommen Repertoire-Stücke aus Oper, Tanz und Musical - "Tootsie" zum Beispiel, das die Saison am 17. September eröffnen wird, außerdem Liederabende, Gastspiele und Konzerte wie das Barockkonzert am 25. November oder das Neujahrskonzert 2023.

Nach der Programmvorstellung spannt Köpplinger den Bogen zur Buntheit, die sich neben den Programminhalten auch in der Diversität der Beteiligten widerspiegelt, schließlich entstehe Kunst immer aus interkultureller Zusammenarbeit. Das Ballett Höhenrausch wird beispielsweise von 20 Tänzerinnen und Tänzern aus elf verschiedenen Nationen getanzt, und für Mozarts "Figaro" schaffen "ein deutsch-österreichischer Komponist und ein Italiener eine italienische Oper für das Wiener Burgtheater auf Basis einer französischen Komödie, die in Spanien kurz vor der Französischen Revolution spielt." - bunter wird's nicht.

Tickets ab dem 17. Juni jeweils drei Monate vor Vorstellungstermin unter www.gaertnerplatztheater.de; Live-Stream der Spielzeitpräsentation als Video on Demand auf www.youtube.com/user/Gaertnerplatztheater