„Oh! Oh! Amelio!“ am Staatstheater am Gärtnerplatz

Und das Publikum hat seine Gaudi: Eine „nagelneue“ Operette am Staatstheater am Gärtnerplatz bringt aufgeregte Schwule, orthodoxe Mönche und allerlei sexuelle Anzüglichkeiten auf die Bühne.

Kritik von Egbert Tholl

Vor der Pandemie erfanden Thomas Pigor und Konrad Koselleck am Gärtnerplatztheater eine Operette wie aus den Dreißigerjahren („Drei Männer im Schnee“), eine Art musikalische und textliche Mimikry. Jetzt erfanden sie wieder etwas, eine Kombination von Musical, Kabarett und Operette, gewürzt mit Zwanzigerjahre-Sound, also Kurt Weill („Dreigroschenoper“), mit ein bisschen Hollywood, also Kurt Weill („Lady in the Dark“), Tango und „Cabaret“ im Bierzelt. Klingt jetzt ein bisschen wüst, aber es passt alles gut zusammen, die Musik macht Freude, die Staatstheater-am-Gärtnerplatz-Kapelle unter Andreas Partilla auch.