Dem Gärtnerplatztheater geht es bestens: In der laufenden Spielzeit hat man mit 98,5 Prozent bislang die höchste je gemessene Auslastung und die höchsten Einnahmen dazu. Die Abonnements sind um sieben Prozent gewachsen. Klar dürfte das auch mit dem geschickten Spiel mit der Tradition in vielen Inszenierungen zu tun haben. Für reichlich Neues ist in der kommenden Spielzeit dennoch gesorgt, wie Intendant Josef E. Köpplinger zur Pressekonferenz verkündet.