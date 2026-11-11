Im ersten Konzert der Spielzeit huldigt das Orchester des Gärtnerplatztheaters Richard Strauss. Und beweist dabei, dass es weit mehr ist als ein tolles Hausorchester für Oper, Operette und Musical.

Das Orchester des Gärtnerplatztheaters spielt Strauss. Nein, nicht von Johann – als Walzerkönig ohnehin Stammgast – ist hier die Rede, sondern von Richard, den sonst das Nationaltheater als Hausgott, mithin angestammtes Revier des Staatsorchesters zu begreifen pflegt. Rubén Dubrovsky, seit 2023 Chefdirigent am Gärtnerplatz, hat ihm das erste Orchesterkonzert der Spielzeit gewidmet, mit einem ungewöhnlichen, sich aber höchst sinnlich vermittelnden Konzept: vom Spätwerk zurück zum Frühwerk.