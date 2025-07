Eine kleine Petitesse ist der einstündige „Doktor Mirakel“, das Debüt des 19-jährigen Georges Bizet und doch voll von musikalischen Schmankerln in Arien und jeder Menge Duetten, Terzetten und Quartetten. Sie sind bei den vier Mitgliedern des Opernstudios des Gärtnerplatztheaters in ihrer Abschluss-Produktion auf der Studiobühne gut aufgehoben. Die ist eine Art Schlaraffenland mit Hockern als Muffins, züngelndem Zuckerguss an der Wand und jede Menge Süßzeug in der Vitrine (Bühne: Rainer Sinell).