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Premiere am GärtnerplatztheaterWarten kann so vergnüglich sein

Lesezeit: 2 Min.

Diese Herrschaften sind unterwegs zu einer Krönung: Szene aus Gioachino Rossinis „Die Reise nach Reims“ am Gärtnerplatztheater.
Diese Herrschaften sind unterwegs zu einer Krönung: Szene aus Gioachino Rossinis „Die Reise nach Reims“ am Gärtnerplatztheater.
Foto: Anna Schnauss

Regisseur Dirk Schmeding inszeniert Rossinis Opernirrsinn „Die Reise nach Reims“ am Gärtnerplatz als sprühendes Ensemblestück.

Kritik von Klaus Kalchschmid

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Gioachino Rossinis „Die Reise nach Reims – il viaggio à Reims“ versammelt ein knappes Dutzend exzentrischer Edelleute auf dem Weg zur Krönung Charles X. Weil aber keine Pferde verfügbar sind, sitzen sie in einem Hotel fest und können nur eines tun, warten und singen. Als da sind: Corinna (ein lyrischer Sopran der Extraklasse: Réka Kristóf), Andreja Zidaric mit dramatischem Koloratursopran als Comtesse Folleville, die in einer der komischsten Szenen der ganzen Oper die „Rettung“ eines Hutes beschreibt. Zudem der leichte lyrische Koloratursopran von Jennifer O’Loughlin als Hotelchefin Madame Cortese, mit ihren wunderbaren Spitzentönen, oder Anna Agathonos als dramatischer Mezzo in der Partie der Marchesa Melibea.

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