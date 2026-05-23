Am Ende bleiben gerade mal ein paar Stühle übrig, nicht einmal ein Bett gestehen Bühnenbildner Stephan von Wedel und Regisseurin Isabel Ostermann der sterbenden Violetta zu. Und auch ihre Dienerin Annina muss sich auf drei Stühlen einen unbequemen Schlafplatz herrichten. Am Gärtnerplatztheater ist die Bühne für das Schlussbild von „La Traviata“ leer geräumt und so ist alle Trostlosigkeit dieses Endes noch verstärkt, auch und gerade weil der über alles aufgeklärte Alfredo Germont gekommen ist.„Wenn Dein Kommen mich nicht retten kann, dann niemand“, weiß la Traviata, „die vom Weg Abgekommene“.