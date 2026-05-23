Am Ende bleiben gerade mal ein paar Stühle übrig, nicht einmal ein Bett gestehen Bühnenbildner Stephan von Wedel und Regisseurin Isabel Ostermann der sterbenden Violetta zu. Und auch ihre Dienerin Annina muss sich auf drei Stühlen einen unbequemen Schlafplatz herrichten. Am Gärtnerplatztheater ist die Bühne für das Schlussbild von „La Traviata“ leer geräumt und so ist alle Trostlosigkeit dieses Endes noch verstärkt, auch und gerade weil der über alles aufgeklärte Alfredo Germont gekommen ist.„Wenn Dein Kommen mich nicht retten kann, dann niemand“, weiß la Traviata, „die vom Weg Abgekommene“.

Jennifer O‘Loughlin gelingen da nach schwindelerregenden hohen Tönen und einer glanzvollen Solo-Szene am Ende des ersten Akts auch so manch fahle Töne einer Schwindsüchtigen, die ihre große Liebe offenbar angesteckt hat: Barfuß, hustend und im schmutzigen T-Shirt ist Matteo Ivan Rašić als Alfredo Germont ganz am Ende ein jämmerlicher, Mitleid heischender Anblick.

Vorausgegangen war freilich ein Abend, an dem O‘Loughlin und der junge Rašić als Traumpaar agierten: Sie mit einer Leichtigkeit der Phrasierung und Tongebung, hinter der immer die Tragik lauerte. Er mit der Seligkeit der vielleicht ersten Liebe und einem schon sehr reif klingenden lyrischen Tenor, der in allen Lagen überzeugte, nicht zuletzt bei den Spitzentönen und mit einer bronzefarbenen Mittellage. Beide überzeugten auch schauspielerisch. Matja Meić gab dem Vater Germont mit sonorem, überaus klangvollem Bariton Gewicht und Nachdruck. Fast vergaß man darüber, wie manipulativ und raffiniert dieser Mann den Familienvater spielt, der seine Tochter glaubt beschützen zu müssen und daher den Sohn um den Preis von dessen Glück heimholen möchte.

Die kleinen Partien waren ebenfalls hervorragend besetzt, stellvertretend seien genannt: Anna Agathonos als warmherzige Annina, Juan Carlos Falcón als Gastone und Lukas Enoch Lemcke als Doktor Grenvil. Auch das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz spielte unter Rubén Dubrovsky enorm präzise, ausgewogen und mit viel Esprit und prickelnder Italianità, sodass zumindest die musikalische Seite keine Wünsche offenließ. Besser spielt das auch das Bayerische Staatsorchester kaum.

Anders die Szene, was nicht zuletzt an der etwas verkorksten Bühne lag, bei der sich Stephan von Wedel nicht zwischen kargem, schwarzem Einheitsbühnenbild und Konkretion entscheiden konnte. Er erfand für das Landgut Violettas vor einem floralen Vorhang ausgestopfte, grasende Rehe und zwei hässliche Plastikbäume, während schwarze, bewegliche Wände mit riesigen Türen den Rahmen bildeten, der sich so vom Innenraum zum Außenraum öffnen konnte. Isabel Ostermann verzettelte sich bei ihrer Regie ein wenig, ließ Alfredo zu seiner Arie ein Picknick auspacken, von dem dann freilich niemand aß. Oder blutrotes Konfetti deutete den Karneval in den Straßen an, bevor es im Hintergrund zu schneien anfing. Anderes gelang ihr hervorragend, wie die heftigen Handgreiflichkeiten, nachdem Alfredo Violetta es auf dem Ball von Flora buchstäblich heimgezahlt, soll heißen: Ihr ein Bündel Geldscheine ins Gesicht geworfen hatte.