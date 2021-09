Das Ballett des Gärtnerplatztheaters gewinnt an nationaler Aufmerksamkeit. Von 2023 an sollen im Rahmen der Opernfestspiele Heidenheim (OH!) drei Tanzproduktionen des Münchner Theaters präsentiert werden. Durch die auf drei Jahre angelegte Kooperation, die von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird, wird der Tanz als Sparte erstmals bei den Festspielen stattfinden. Die traditionelle "Winteroper OH!" wird dafür zunächst für drei Jahre in ein "Winterballett OH!" umgewidmet. Als Erstes soll Marco Goeckes für die Kompanie des Gärtnerplatztheaters kreierte Version von Fellinis "La Strada" gezeigt werden, im Jahr darauf wird Karl Alfred Schreiners "Undine" dort gastieren. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, unsere international beachteten Choreografien und das Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz im Rahmen der Opernfestspiele Heidenheim präsentieren zu können. Der zeitgenössische Tanz wird dadurch einem weiteren Publikum zugänglich gemacht", erklärt Gärtnerplatz-Ballettdirektor Karl Alfred Schreiner.