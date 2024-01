Von Klaus Kalchschmid

Man muss ihn einfach mögen, auch wenn er ein Hallodri ist und seine geliebte Christel aus lächerlicher Eifersucht einfach so in die Wüste schicken will. Nur langsam findet er aus seiner gekränkten männlichen Eitelkeit heraus und die beiden werden endlich ein Paar. Diesen Adam, die Titelpartie von Carl Zellers "Der Vogelhändler", singt der junge Matteo Ivan Rašić am Gärtnerplatztheater mit lausbubenhaft lyrischem Tenor und spielt ihn mit entwaffnendem Charme sowie großer Bühnenpräsenz.