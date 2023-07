Von Klaus Kalchschmid

Sie sind das Traumpaar des Gärtnerplatztheaters: Jennifer O'Loughlin und Lucian Krasznec. Am Ende des Gärtnerplatz-Festkonzerts sangen beide leider nicht zusammen. Doch O'Loughlin brillierte mit der großen Arie "O luce di quest'anima", in der Linda di Chamounix in der gleichnamigen Oper Donizettis von ihrer geheimen Liebe singt. Und in "Nessun dorma" aus "Turandot" konnte Krasznec zeigen, dass er den unzähligen Tenören, die das schon fulminant gesungen haben, mit leuchtender Phrasierung und einem ebensolchen Spitzenton am Ende allemal das Wasser reichen kann.