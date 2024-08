Wer am Samstagnachmittag am Gärtnerplatz auffällig viele Menschen ihr Smartphone kreuz und quer in die Luft recken sieht, muss sich nicht wundern. Sie alle suchen die Zielpunkte, um Bilder im virtuellen Raum vor die Kulisse rund um den Platz zaubern zu können. Möglich wird dies dank Augmented Reality. Die AR-Ausstellung heißt „Refraiming Femininity“ und wird vom Digital Bohemians Club organisiert. Um teilzunehmen, muss man sich vorab auf dessen Website www.digitalbohemians.club/munich registrieren. Und dann natürlich sein Smartphone dabeihaben.