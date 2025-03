Von Catherine Hoffmann

Gärtner ist ein Beruf, den jeder kennt. Das hat seine Vorteile. Wenn Florian Doschs Sohn im Kindergarten erklären muss, welchen Beruf der Papa hat, dann sagt er „Gärtner“ und jeder hat sofort ein Bild im Kopf. Wäre Dosch Key Account Manager, würde es schwierig für den Kleinen und seinen Bruder. Ob sie einmal den Betrieb übernehmen sollen? „Meine Burschen dürfen machen, was sie wollen“, sagt Papa Dosch, 36, Gärtnermeister und Florist. „Ich weiß doch gar nicht, ob ich in 20 Jahren noch am Markt bin, das kann ja keiner sagen in der heutigen Zeit.“