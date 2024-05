Wegen Betrugs in neun Fällen hat die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I den 63-jährigen Ralf S. zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Der Mann hatte Anleger akquiriert, die in ein vermeintliches Geschäft mit Goldschätzen aus Gaddafis Zeiten investieren sollten. Ob es dieses Gold tatsächlich gab, ließ die Kammer in ihrem Urteil außen vor. Ihr ging es darum, dass Ralf S. formal den Tatbestand des Betrugs erfüllt hatte.