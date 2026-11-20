1905 fuhren Gabriele Münter und Wassily Kandinsky gemeinsam nach Tunesien. Die Ausstellung „Licht wird Farbe“ im Franz Marc Museum in Kochel zeigt die Bedeutung dieser Reise für ihr Schaffen.

Das große Erweckungserlebnis blieb aus. Zumindest in künstlerischer Hinsicht brachte die gemeinsame Tunisreise im Jahr 1905 Gabriele Münter und Wassily Kandinsky keinen Neuanfang, verstärkte nur die bereits begonnenen Entwicklungen. Unwichtig war der Tunesien-Aufenthalt aber nicht, auch wenn die meisten Kunsthistoriker die Reise lange so einstuften. Ganz im Gegensatz zur zweiwöchigen Tunis-Reise von Paul Klee, August Macke und Louis Moilliet knapp zehn Jahre später, die nahezu sofort von den Sachverständigen als kunsthistorisches Schlüsselereignis bejubelt wurde.