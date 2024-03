Gabriele Fischer erforscht an der Hochschule München Strukturen und Akteure rechtsextremen Terrors.

Die Soziologin Gabriele Fischer geht der Frage nach, warum Opfer neonazistischer Attentate so schnell vergessen werden. Das sage auch etwas über die deutsche Gesellschaft aus.

Von Martina Scherf

An den Wänden hängen Zeichnungen mit den Gesichtern und Namen von neun Menschen: Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabine, Selçuk, Sevda. Neun Münchnerinnen und Münchner, in der Mehrzahl noch Kinder, die von einem rechtsextremen Attentäter ermordet wurden.