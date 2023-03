Gabriel Prokofiev ist genauso wie sein weltberühmter Großvater Sergei Komponist. Doch der 1975 in London geborene Enkel und DJ hat den 1953 am gleichen Tag wie Stalin gestorbenen Sergei (wir wählen hier die englische Namensschreibung) natürlich nicht gekannt. Gabriel Prokofiev, der kein Wort Russisch spricht, hat sich via Partituren, Tagebücher und Studien ins Werk des Großvaters eingearbeitet, er hat sich von ihm kompositorisch beeinflussen lassen. Jetzt ist er nach München gekommen, um die grandiose Neuproduktion von Sergeis "Krieg und Frieden" an der Staatsoper zu sehen.

Beim Gespräch am Tag danach im Nationaltheater zeigt er sich sehr beeindruckt. Auch weil er in der Aufführung ein déjà vu hatte. Regisseur Dmitri Tcherniakov lässt seine Inszenierung im Nachbau des Hauses der Gewerkschaften in Moskau spielen. In diesem Haus der Gewerkschaften aber fand das erste Porträtkonzert mit Gabriel Prokofievs Werken 2017 statt, das Programmheft zeigt ein Foto davon. Er erinnert sich zudem an ein Foto, das seinen Großvater 1948 ungläubig staunend im Haus der Gewerkschaften zeigt, als seinerzeit die Staatshetze gegen ihn voll im Gange war und er vor Stalins Schergen zu Kreuze kriechen musste.

Mit Bayern verbindet die beiden Prokofievs so einiges. Sergei arbeitete Anfang der Zwanzigerjahre intensiv an seiner Gottsucheoper "Der feurige Engel", passenderweise in der Nähe von Kloster Ettal. "Der feurige Engel" war die erste Aufführung, die der jetzige Opernmusikchef Vladimir Jurowski in München dirigierte. Jurowski leitete dann auch 2014 die Uraufführung von Gabriels Violinkonzert in Moskau und brilliert jetzt in "Krieg und Frieden". Und Gabriel hat seine erste Oper "Elizabetta" für Symphonieorchester und Live-Elektronik 2019 fürs Theater Regensburg geschrieben; es geht da um die als Blutgräfin berüchtigte Serienmörderin Elisabeth Báthory. Das Stück spielt wie der "Feurige Engel" in der Umbruchszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit.

Gabriel ist ein schmächtiger Mann mit markanten Gesichtszügen, er redet mit sattem Bariton ein wunderschönes Insel-Englisch, erzählt plastisch und mit drängendem Elan. Warum aber London? Sein Vater Oleg war als Maler und Bildhauer einer der ersten, die es in der UdSSR der Sechzigerjahre wieder wagten, abstrakt zu arbeiten. Das zog ihm die Aufmerksamkeit der britischen Kunsthistorikern Camilla Grey zu. Die beiden kamen sich näher, wollten heiraten - aber der Staatsapparat, schon früh erbost über Camillas Studie "Great Experiment: Russian Art, 1863 - 1922" ließ die beiden sieben Jahre auf die Hochzeit warten. Kurz danach starb Camilla in England, Oleg durfte 1971 zur Trauerfeier ausreisen, blieb in London, heiratete wieder.

Über den Großvater wurde Zuhause nicht viel geredet

Detailansicht öffnen Sergei Prokofiev, etwa um das Jahr 1918: Der russische Komponist hatte fünf Monate nach der Oktoberrevolution Moskau verlassen und war über Sibirien nach Japan gelangt, um sich Richtung USA einzuschiffen. (Foto: via www.imago-images.de/imago images/Everett Collection)

Sein Vater, erzählt Gabriel, hätte dann ganz konsequent einen Schlussstrich unter das Thema UdSSR gezogen, nur noch Englisch gesprochen. Auch über Sergei habe er nie viel erzählt. "Er war nicht der Typ Vater, der sagte: Setz dich, ich erzähl dir was über deinen Großvater. Er versuchte aus dem Schatten seines Vaters herauszukommen." Als sie dann mehr über Sergei zu reden begannen, starb der Vater, Gabriel war da 23.

Erzählt hat der Vater zumindest, dass Sergei immer nur an Musik dachte. Auch im Kreis der Familie hatte er seine Notizbücher zur Hand, notierte Melodien. Gabriels Vater lebte die gleiche Hingabe an die Kunst. "So habe ich einiges von meinem Großvater durch meinem Vater geerbt." Der Exilant Sergei kehrte 1936 nach Moskau zurück, sein Sohn Oleg emigrierte nach London und Gabriel plante einen längeren Aufenthalt in Moskau zum Russischlernen und Komponieren. Aber dann zettelte Putin den Ukraine-Krieg an und machte diesen Plan auf lange Sicht unmöglich.

Mit zehn Jahren schrieb Gabriel Prokofiev zusammen mit einem Freund einen Popsong, sie führten ihn in der Schule auf, es war ein Erfolg. Gabriel spielte Keyboard und Waldhorn ("A bad choice, because it's such a difficult instrument"), er sang, schrieb weitere Songs. "Es war eine unglaubliche Erfahrung: Meinen Freund treffen, und eine Stunde später war aus dem Nichts ein Song entstanden." Das hat seine Leidenschaft fürs Komponieren geweckt. Dann, der Name Prokofiev verpflichtet, komponierte er auch klassische Musik, die Schullehrer waren beeindruckt. "Aber ich hatte eine Scheu, mich Komponist zu nennen." Also studierte er Musik und Philosophie. Bald war klar, dass er kein Philosoph werden würde.

Beeinflusst ist Gabriel Prokofievs gern dunkle und rhythmische Musik von seinem Großvater, aber auch von Igor Strawinsky, Dmitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke, Alexander Raskatov. Deren Zugang liebt er, englische Komponisten empfindet er oft "ein wenig akademisch und vorsichtig. Ich mag mehr Instinkt, mehr Emotion".

Er liebt aber auch elektronische Musik, hat elektronische Tanzmusik produziert, ist fasziniert von deren Rhythmen und Klängen. "Im 20. Jahrhundert hat sich die klassische Musik auf intellektuelle und analytische Aspekte fokussiert und darüber den Körper und das Herz vergessen. Wenn man aber 100 Jahre zurückgeht: Da gibt es so viele Tänze in den großen Werken. Ich versuche, daran anzuknüpfen: Rhythmus als natürlicher Teil der Gesellschaft, als etwas, das ungeplant passiert."

Als DJ in seinem eigenen Londoner "Nonclassical Club"

Also hat er einen Club für klassische Musik in London gegründet mit dem Namen "Nonclassical". Weil er frustriert war, dass bei Konzerten mit seiner Musik das Publikum dreimal so alt war wie die Spieler auf der Bühne. "Das ist o.k. Aber wir sollten auch für junge Menschen spielen." Deshalb verlegte er seine Konzerte in den Club, da kamen die Jungen, es war ein Erfolg, er arbeitete dort auch als DJ. Den Club gibt es noch immer, er begnügt sich mittlerweile aus Zeitgründen mit der künstlerischen Leitung.

"Sehr häufig dient Musik dazu, dem Alltag zu entkommen, um zu entspannen. Aber sie kann auch ernsthafte Themen erforschen, mit mehr als nur Worten, mit tiefen Gefühlen." Große Komponisten wie sein Großvater können beides miteinander verbinden, Unterhaltung und Politisches. So in "Krieg und Frieden". Sein Großvater musste die Oper auf Druck der sowjetischen Einheitspartei gleich viermal umarbeiten; die Forscherin Rita McAllister hat alle Versionen herausgegeben. Die Erstfassung sei zwar in sich stimmiger als die letzte, die Eingriffe führten dann zu einer Fragmentierung, brachten aber "meinen Großvater dazu, einige seiner brillantesten und besten Melodien zu schreiben. Das ist ironisch. Manchmal schafft ein Komponist unter Druck sehr gute Musik. Der kreative Prozess ist etwas Mysteriöses."

Lew Tolstoi beschreibt in seinem Roman den Überfall Napoleons auf Russland, Sergei Prokofiev komponiert das Stück, als Hitler Russland überfällt, die Münchner Aufführung läuft während Putins Überfall auf die Ukraine. Für Gabriel vergrößert Tcherniakovs Inszenierung "das Leid und die Brutalität und die Absurdität eines Landes im Krieg". In früheren Inszenierungen habe er zwar auch die "Tragödie des Krieges gefühlt." Das aber habe wie ein historisches Ereignis gewirkt. "Durch Tcherniakovs heutige Ausstattung wird der Irrsinn des Kriegs unmittelbar spürbar. Er wird zudem vergrößert durch die Art, wie das Jurowski dirigiert. Schon mein Großvater brachte den Irrsinn von Patriotismus und Krieg und Verzweiflung in die Musik. Aber durch den Krieg ist da jetzt eine neue Form von Verzweiflung. Es ist ein psychologisches Desaster."