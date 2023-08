Von Sabine Buchwald

Höchstens ein oder zwei Streifen Gelb. Blau auch nicht viel, denn Blau findet sie zu hart. Das sei nicht ihr Stil. Gabi Winterl löst ihre Augen von der Vase, die vor ihr auf der Drehscheibe steht und die sie gerade glasiert. Sie blinzelt, macht weiter. Streifen für Streifen setzt sie auf das Tongefäß. So gleichmäßig wie möglich. Neben ihr auf dem Tisch stehen an die 20 rostrote Saugbälle mit metallener Spitze. Winterl nennt sie Pipetten. "Ich habe einen genauen Plan", sagt sie ruhig, während sie die Vase dreht.

Sie atmet kaum sichtbar ein- und aus. "Manche Leute denken, ich male einfach nur drauf los, aber das ist nicht so." Viele dünne Streifen in einem Dutzend verschiedener Farben werden am Ende auf dem bauchigen Gefäß verteilt sein. Den Rand malt Winterl noch noch extra aus. Wie die Farben am Ende wirken, wird erst der Brand hervorbringen.

Detailansicht öffnen Ein wichtiges Werkzeug: die Pipette. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Die Streifen, sie sind das Markenzeichen der Keramikerin. Hellgrün und hellblau, dunkelblau, rot, orange, rosa, türkis und noch mehr. Es kann ihr nicht bunt genug sein. Die Glasur trocknet schnell an, deshalb muss sie zügig arbeiten. Wenn ein Streifen falsch gesetzt ist, kann man ihn mit dem Skalpell abkratzen oder sachte drübermalen. Das aber kostet Zeit. Ungebrannt sehen die Glasurstreifen noch blass wie Eisfarben aus. Wie Himbeer, Pistazie, Vanille. Im hellen Zustand sind sie leicht zu verwechseln. Winterl muss sich konzentrieren. Seit Kurzem trägt sie eine Brille, um Unebenheiten nicht zu übersehen. Sie ist jetzt 57, sie hat Routine.

Detailansicht öffnen Ruhige Hände braucht Keramikerin Gabi Winter beim Glasieren ihrer Gefäße. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

"Bis man gleichmäßige Streifen kann, dauert es einige Monate", sagt Winterl. Manche lernen es nie. Sie aber kann's. Anstrengend sei dabei nur das Ruhighalten der Pipette. Die Hand darf nicht zittern. Das Ende muss den Anfang treffen. Das ist die Kunst, die sie beherrscht. Man sieht nicht, wo sie die Farbe an- und abgesetzt hat. Bei keinem ihrer gestreiften Stücke ist das so.

In einem Raum neben ihrer Werkstatt steht die fertige Ware. Vasen gibt es da, vor allem aber viele kleinere Schüsseln für Müsli, große für Salat oder Obst, Teller und eine Menge Tassen und Becher, weil "die immer gehen." Winterl malt auch Punkte, Schmetterlinge und Kreise. Alles, was ihr so einfällt, es ist eine fröhliche Optik, ohne kitschig zu sein. Gebrauchskeramik. Manchmal träume sie davon, ihren Beruf als Hobby ausüben zu können, sagt Winterl. Dann würde sie sich kreativ austoben, Skulpturen machen, Bilder. "Aber ich muss ja davon leben."

Also entsteht unter ihren Händen, was sich verkauft. 29 Jahre war sie auf Tollwood, seit der Pandemie nicht mehr. Seitdem hat sie auch keine Angestellten mehr. Am Verkaufen hatte sie noch nie viel Spaß. Auf die Märkte fahren, das kostet Zeit und fast noch mehr Kraft, als an der Töpferscheibe zu sitzen. Es sei wie ein kleiner Umzug, sagt Winterl. Die Sachen verpacken, ins Auto verstauen, hinfahren, ausladen, auspacken. Und dann auf die Kunden warten, nicht selten frieren. Kälte quält die Hände, die sie doch für ihre Arbeit braucht.

Detailansicht öffnen Streifen malen will gekonnt sein, das Ende muss den Anfang treffen. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Gabi Winterl ist in Niederbayern aufgewachsen, sie kommt aus einer Metzgerei. Als Kind spielte sie viel in einer nahen Ziegelei zusammen mit einem Freund. Sie rutschten und batzelten, sich dreckig zu machen war erlaubt. Irgendwann erklärte man ihr, dass man aus Lehm auch schönere Dinge formen könne als Quader oder Dachschindeln. So kam es, dass Winterl Keramikerin werden wollte. Eine Lehrstelle fand sie bei Hans-Jürgen Buchner, dem Gründer der Band Haindling in Haindling, vermittelt vom Tierarzt, der regelmäßig im elterlichen Betrieb vorbeischaute. Er war der Vater von Buchner. Drei Jahre hat Winterl dort gelernt, 1983 angefangen. Schon ein Jahr zuvor hatte Buchner, der ausgebildeter Keramikermeister ist, sein erstes Album herausgebracht. Seine Songs wurden schnell Kult: "Lang scho nimmer gsehn", "Spinn i", "Rote Haar", "Du Depp" und andere. "Buchner hat dann mehr und mehr Musik gemacht", sagt Winterl. Sie war eines der letzten Lehrmädchen bei ihm. Aber eines, das im Beruf geblieben ist. 40 Jahre sind es jetzt.

Detailansicht öffnen Der Preis für den Ton hat sich mittlerweile verdoppelt. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

"Für mich war das Produzieren immer eine Freude", sagt Winterl. Vom Klumpen Ton bis zum fertigen Stück sind es viele Handgriffe. Allein schon, um die Tonlieferung in die Kellerwerkstatt in der Dollmannstraße zu bringen. Eine Tonne lässt sich Winterl meistens liefern. Aufgeteilt in kleine Päckchen. Treppauf, treppab. Winterl stöhnt, als sie davon erzählt, auch wegen der Preise, die explodiert seien. Früher 560 Euro pro Tonne, jetzt 1060 Euro. Die Qualität ist ihr wichtig, die Dichte des Ton. Ihr Geschirr kann in die Spülmaschine. Eigentlich müsste sie die eigenen Preise erhöhen, sagt Winterl. Aber für ein Schüsselchen mehr als 30 Euro? Wer zahlt das dann noch?

Detailansicht öffnen Mit einem Schwämmchen bringt sie das Material in Form und glättet es. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Vor dem Drehen auf der Scheibe muss Winterl den Ton kräftig kneten. Gleichmäßig drückt sie mit dem Handballen dagegen, schlägt ihn auf den Tisch wie einen Hefeteig. Sie führt vor, wie sie arbeitet, klatscht den durchgewalkten Klumpen auf die rotierende Drehscheibe, vor der sie mit gespreizten Beinen sitzt. Verstärkt durch ihre Körperkraft presst sie ihre Finger gegen das Material, bis es mittig liegt. Dann drückt sie ihre Finger dagegen. Mit einem Schwämmchen und einer Spachtel bringt sie es in Form. Dellt es ein, glättet immer wieder innen wie außen. In etwa fünf Minuten entsteht eine Schüssel, die sie am Ende mit einem Trennseil von der Schamottunterlage löst. Bevor das Stück im Ofen bei 800 Grad zum ersten Mal gebrannt wird, lässt es Winterl eine Weile trocknen, "lederhart" muss es werden. Nach dem sogenannten Schrühbrand kann es bemalt werden. Danach werden die Stücke bei über 1000 Grad über Nacht "glatt" gebrannt. Das Auskühlen dauert mindestens zwei Tage.

"Mal schnell" etwas machen, ist also unmöglich. Das Produzieren ist ein durchdachter Vorgang. Zwei bis drei Wochen bemale sie, was sie eine Woche drehe, sagt Winterl. Streifen könne sie nur einen halben Tag produzieren, länger hält ihre Hand nicht so ruhig, wie sie es möchte. Jedes Stück ist erkennbar ein Unikat. Bestellungen sind möglich, lieber aber hat Winterl es, wenn die Kunden ihre Stücke direkt aussuchen. Sich in Unebenheiten verlieben. Sie ist keine Fabrik, sondern eine Manufaktur.

