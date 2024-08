Die Münchner Kunstszene war ihr natürliches Habitat, in den Club- und Disco-Nächten des Glockenbachviertels gab sie die Sängerin einer eigenen Band. Spät wird die Schmuckkünstlerin Gabi Dziuba vielerorts geehrt – nur nicht in München, wo sie Jahrzehnte lang zu Hause war.

Von Dorothea Baumer

Verborgen waren Gabi Dziubas markante Arbeiten nie. Aber Ruhm verspätet sich gern. Gerade jetzt, im Abstand von Jahrzehnten, fällt erkennbar neuer Glanz auf ihr Werk, das so frisch geblieben ist wie wenige. In diesem Frühjahr etwa hatte das Schmuckmuseum in Pforzheim einen fulminanten Rückblick auf ihr Werk in Szene gesetzt, der alles Bisherige in diesem renommierten Haus in den Schatten stellte.