1. Februar 2019, 15:08 Uhr Umstrittene Auszeichnung Schwule laden Narrhalla aus

Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens durch die Faschingsgesellschaft Narrhalla an Andreas Gabalier ist viel kritisiert worden. Nun meldet sich auch das Schwulenzentrum Sub zu Wort.

Die Kritik an der geplanten Verleihung des Karl-Valentin-Ordens durch die Faschingsgesellschaft Narrhalla an Andreas Gabalier weitet sich aus. "Immer wieder äußert sich Gabalier homophob und rassistisch", heißt es nun in einem offenen Brief des Schwulenzentrums Sub, der am Donnerstag verschickt wurde.

Aus diesem Grund müsse man den Auftritt der Narrhalla-Tanzgarde beim schwulen Faschingsball am Rosenmontag wieder absagen. Man könne nicht "Nähe zu einer solchen Person signalisieren und gleichzeitig auf dem schwulen Faschingsball auftreten". Der österreichische Sänger soll den Orden am kommenden Samstag bei einem Ball im Deutschen Theater erhalten, schon seit Tagen steht die Narrhalla deswegen in der Kritik.