Zwischen G8 und G9:Der ganz besondere Abi-Jahrgang

Von Kathrin Aldenhoff und Maximilian Hossner

Wie sie das machen sollen mit der Abifeier, das wussten sie nicht so recht. Ein Ball für so wenige Schüler? Das könnte teuer werden, meint Lukas Shen, der die Feier organisiert. Die 18-jährige Svea Paul braucht in diesem Jahr eine Stunde für ihren Schulweg, denn der führt sie ans andere Ende der Stadt – für sie die einzige Möglichkeit, ihren Schulabschluss zu machen. Und Abiturient Hendrik Jaritz vermisste Autoren für die Abizeitung, an der er arbeitet – kein Wunder.