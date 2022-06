Die Sicherheitsvorkehrungen um die Air Force One werden in diesem Jahr sicher nicht geringer sein als 2015.

Von Andreas Schubert

Die letzten Vorbereitungen für den G-7-Gipfel von 26. bis 28. Juni laufen auf Hochtouren. Die Delegationen der G-7-Staaten und der fünf Partnerländer Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika sind zum Teil schon in München angekommen. Am Wochenende reisen dann auch die Staatschefs an. Der Münchner Flughafen ist auf die Ankunft der Staatsoberhäupter gut vorbereitet. "Wir kennen das schon", sagt Airport-Sprecher Robert Wilhelm. Denn schon vor sieben Jahren, als der G-7-Gipfel erstmals im oberbayerischen Schloss Elmau stattfand, lief die Ankunft und Abreise der Teilnehmer in München reibungslos. Und eigentlich, so Wilhelm, müsse man an den Abläufen auch nichts ändern.

Für die Ankunft der Politiker gibt es am Münchner Flughafen ein Protokoll, zu dem auch ein roter Teppich sowie der Auftritt von Trachtlern und Gebirgsschützen zählt. Die Passagiere, die in der Zeit kurz vor und während des Gipfels von München aus verreisen, werden voraussichtlich so gut wie nichts davon mitbekommen. Allerdings kann es, wie 2015 auch, zu kurzfristigen Sperrungen der Zufahrtsstraßen kommen.

Normalerweise steigen die Staatschefs gleich vom Jet in Hubschrauber um, außer das Wetter erlaubt es nicht, dann werden sie in Limousinen befördert. Für diesen Fall fliegen die Amerikaner, wie für jeden Staatsbesuch, eigens "The Beast" ein - die gepanzerte Präsidenten-Limousine.

Für die Flugzeuge der G-7-Teilnehmer hat der Airport einen eigenen Bereich abgesperrt, in dem auch die Air Force One des US-Präsidenten Joe Biden sowie die baugleiche Ersatz-Boeing 747 geparkt werden. Der Flugverkehr wird nach Auskunft des Flughafens nicht beeinträchtigt. Alle Linienmaschinen sollen wie geplant starten und landen. Für die zusätzlichen Flugzeuge gibt es ausreichend zeitliche Puffer. Wann genau die Staatsflugzeuge landen, verraten Flughafen und Bundespolizei nicht vorab, zum Teil sind die genauen Ankunftszeiten auch noch nicht bekannt. Plane-Spotter können auch nicht darauf hoffen, die Air Force One im Internet zu orten.

Für Abfliegende gibt es keine besonderen Kontrollen. Seit dieser Woche allerdings nimmt die Bundespolizei auch Grenzkontrollen bei der Ankunft aus Staaten innerhalb des Schengen-Raums vor. Diese Kontrollen, die stichpunktartig erfolgen, kann sie bis zum 3. Juli beibehalten. Wie Bundespolizei-Sprecher Christian Köglmeier erklärt, werde man je nach Lage flexibel reagieren. Die Bundespolizei ist mit erhöhtem Personaleinsatz am Airport unterwegs. Sie bringt auch die Staatsgäste vom Rollfeld in die Alpen - außer den US-Präsidenten. Die Amerikaner pflegen ihren Staatschef ausschließlich selbst zu transportieren.