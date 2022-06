Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfängt die G-7-Staatschefs am Münchner Flughafen: Joe Biden und Emmanuel Macron sind bereits am Samstagabend zum G-7-Gipfel angereist. Bevor die Tagung mittags auf Schloss Elmau beginnt, werden weitere Staatsgäste eintreffen. Die Bilder von der Ankunft.

US-Präsident Joe Biden ist bereits am Samstagabend zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt eingetroffen. Die Air Force One mit dem Präsidenten an Bord landete am späten Abend am Flughafen in München.

Air Force One mit US-Präsident Joe Biden rollt am Flughafen in München vor dem Tower

Detailansicht öffnen (Foto: Armin Weigel/dpa)

Die Funkkennung Air Force One wird verwendet, sobald sich der Präsident an Bord einer der zwei speziell umgerüsteten Maschinen der U.S. Air Force befindet. Die Maschine bietet Platz für 76 Passagiere und 26 Crew-Mitglieder. Sie ist seit 1953 im Einsatz und hat eine Spannweite von 59,60 Metern.

Biden zeigt sich bei seiner Ankunft am Flughafen München erfreut

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Die Präsidentenmaschine landete am Samstagabend am Münchener Flughafen, wo Biden vom bayerischen Ministerpräsidenten begrüßt wurde. Zwei Kinder in Tracht überreichten dem Präsident der USA einen Blumenstrauß. Daneben steht Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, der an diesem Wochenende zum Flughafen gekommen war, um persönlich allen Staatsgästen Hallo zu sagen.

Joe Biden verewigt sich im Goldenen Buch der Staatsregierung

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Nachdem sich der US-Präsident in das Goldene Buch eingetragen hat, stieg er für den kurzen Flug zum Gipfelort Schloss Elmau in den Hubschrauber Marine One um. Das G-7-Partnerprogramm wird dort übrigens ohne die First Lady der USA stattfinden. Jill Biden ist nicht dabei.

Auch Emmanuel Macron ist bereits in München eingetroffen

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Andreas Hübner/IMAGO/Future Image)

Markus Söder nimmt natürlich auch den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte in Empfang.

Begrüßung mit einem Blumenstrauß

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Andreas Hübner/IMAGO/Future Image)

Auch sie werden traditionell bayerisch begrüßt und erhalten einen Blumenstrauß. Nach der Begrüßung wurden Macron und seine Ehefrau direkt vom Flughafen mit dem Hubschrauber nach Elmau gebracht.

Justin Trudeau strahlt bei seiner Ankunft in München

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Der Premierminister von Kanada winkt bei seiner Ankunft in die Menge. Auch er reiste wie der US Präsident ohne seine Frau in Bayern an. Ebenso ohne Begleitung: Italiens Regierungschef Mario Draghi und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida.

Ankunft der Maschine aus Japan

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Bei der Ankunft auf dem Münchner Flughafen schwenken die Piloten der Maschine die Japanische Flagge zur Begrüßung aus dem Cockpit - natürlich wird auch der japanische Staatschef Fumio Kishida am Gipfel in Elmau teilnehmen. Der indische Premierminister Narendra Modi ist ebenso in München gelandet. Indien gehört zwar nicht zur festen G-7-Runde ist aber auf diesem Gipfel ein Gastland.