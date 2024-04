Kritik von Dirk Wagner

Vierzehnköpfig präsentierte sich Freitagabend die Münchner Underground-Formation G Rag Y Los Hermanos Patchekos anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens in der Hansa 39 des Feierwerks. Unter anderem mit Bläsern, Kontrabass, Akkordeon, Melodika, Gitarren und zwei Schlagzeugen ausgestattet, von denen eines des Klangs wegen aus Plastikeimern und Blechtonnen zusammengestellt wurde, lebten die hier vereinten Musiker ihre Punk- und Hardcore-Sozialisationen in einem Klangbild aus, das sich mehr an der kubanischen Musik eines Buena Vista Social Clubs, an der Country-Musik eines Hank Williams und an der Dub-Musik jamaikanischer Musiker orientierte.