8. März 2019, 18:49 Uhr Fußballspiele Zufahrtssperren bleiben

Arena in Fröttmaning: Stadt hält an Konzept gegen Wildparker fest

Beim Champions-League-Achtelfinalspiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool am kommenden Mittwoch, 13. März, wird es rund um die Arena in Fröttmaning wieder Zufahrtsbeschränkungen geben. Betroffen sind die Wohngebiete Schlösselanger, Kieferngarten, Haidparksiedlung, Burmesterstraße und Auensiedlung. Die Zufahrten werden von 18 Uhr bis 21 Uhr mit Durchfahrt-Verboten-Schildern und Absperrungen blockiert.

Nach massiven Anwohnerbeschwerden über das wilde Parken in den Wohngebieten hatte das Kreisverwaltungsreferat die Durchfahrtssperren bereits in der Hinrunde der laufenden Bundesligasaison eingeführt. Nach der erfolgreichen Testphase kamen die Verantwortlichen überein, dass die neue Zufahrtsregelung auch in der Rückrunde bei Abendspielen des FC Bayern unter der Woche gelten solle. Diese Regelung besteht allerdings weiterhin nur probeweise.

Die Anwohner sind mit Ausnahme des Gebietes am Schlösselanger von den Zufahrtssperren ausgenommen. An den Absperrungen weisen Mitarbeiter des FC Bayern auf bestehenden Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern an der Arena hin. Außerdem wird die Polizei die Einhaltung des Durchfahrtsverbots verstärkt kontrollieren. Die Stadt rät, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.