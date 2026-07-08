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BuchvorstellungGeschichten aus den goldenen Jahren des Fußballs

Lesezeit: 3 Min.

Geschichte aus den goldenen Zeiten des Fußballs: Achim Bogdahn, Carsten Fuß und Felix Magath schwelgen in Erinnerungen und kritisieren den Auftritt der DFB-Elf in Nordamerika scharf (von links).
Geschichte aus den goldenen Zeiten des Fußballs: Achim Bogdahn, Carsten Fuß und Felix Magath schwelgen in Erinnerungen und kritisieren den Auftritt der DFB-Elf in Nordamerika scharf (von links). Robert Haas/Robert Haas

Achim Bogdahn, Carsten Fuß und Felix Magath plaudern über Andi Brehmes Elfmetertor und Lothar Matthäus, dem 1990 in Italien gleich drei Autos abhandenkamen. Der Blick in die Gegenwart fällt hingegen düster aus.

Von Linus Freymark

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Gianni Infantino kann einem leidtun. Da kassiert der Fifa-Präsident aus Gründen, die so offensichtlich sind, dass man sie öffentlich nicht mal kommunizieren muss, eine Rotsperre für einen US-Stürmer ein, nachdem dessen Präsident freundlich nachgefragt hat, ob man da nicht was machen kann. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch ein Freundschaftsdienst unter fähigen Geschäftsmännern, mehr jedenfalls nicht.

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