Achim Bogdahn, Carsten Fuß und Felix Magath plaudern über Andi Brehmes Elfmetertor und Lothar Matthäus, dem 1990 in Italien gleich drei Autos abhandenkamen. Der Blick in die Gegenwart fällt hingegen düster aus.

Gianni Infantino kann einem leidtun. Da kassiert der Fifa-Präsident aus Gründen, die so offensichtlich sind, dass man sie öffentlich nicht mal kommunizieren muss, eine Rotsperre für einen US-Stürmer ein, nachdem dessen Präsident freundlich nachgefragt hat, ob man da nicht was machen kann. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch ein Freundschaftsdienst unter fähigen Geschäftsmännern, mehr jedenfalls nicht.