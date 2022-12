Es muss nicht immer ein Titel sein, der Fußballfans auf die Straßen treibt. Die Münchner Polizei hatte am Samstag gleich zweimal mit Anhängern zu tun, die in ihrer Begeisterung ein wenig übers Ziel hinaus schossen, aber friedlich blieben: Am Nachmittag waren das Fans der Münchner Bayern auf dem Weg zur Weihnachtsfeier, kurz darauf dann Anhänger der kroatischen Nationalmannschaft, die den dritten Platz ihres Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar wie einen Titelgewinn feierten.

Die Bayern-Ultras der "Schickeria" zogen nach Angaben eines Polizeisprechers zu ihrer Weihnachtsfeier im Club "Backstage". Auf dem Weg vom Rindermarkt über die Sonnenstraße zum Stachus taten die weit über hundert Fans das, was Südkurvennutzer so tun: Sie brannten Bengalos ab. Dafür gab es Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen der Polizei.

Nämliches widerfuhr auch kroatischen Fußballfans, die nach dem Schlusspfiff in al-Rayyan und dem 2:1 des Teams in den karierten Leibchen begeistert auf die Leopoldstraße strömten. Etwa 200 Autos formierten sich dort zum Korso, den es für die Polizei zu kanalisieren galt. Anzeigen inklusive, weil Fans brennende Fackeln aus den Fenstern schwenkten.