Das Wort, mit dem sie beleidigt wurden, ist den FC-Bayern-Fans gut bekannt. „Hurensöhne“ prangte auf dem Banner, das Anhänger des Lokalrivalen 1860 München bei der Meisterfeier auf den Marienplatz schmuggelten – und das die Fans des FC Bayern über ihren Köpfen unwissentlich weiterreichten, im TV gut erkennbar.
Beleidigung auf Bayern-MeisterfeierWarum der Begriff Hurensöhne sich im Fußball so hartnäckig hält
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Rassistische und homophobe Attacken gehen zurück, das Schimpfwort, mit dem 1860-Fans bei der Meisterfeier die Bayern-Anhänger belegten, aber bleibt in Mode. Das Phänomen beschäftigt sogar Wissenschaftler.
Von René Hofmann
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