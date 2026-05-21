Zum Hauptinhalt springen

Beleidigung auf Bayern-MeisterfeierWarum der Begriff Hurensöhne sich im Fußball so hartnäckig hält

Lesezeit: 4 Min.

Von Bayern-Ultras in Großbuchstaben auf den Tribünen hochgehalten, hier beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim im Februar 2020. Damals wurde der Begriff in vielen Stadien so massiv gegen den Mäzen des Vereins verwendet, dass der Deutsche Fußball-Bund einschritt.
Von Bayern-Ultras in Großbuchstaben auf den Tribünen hochgehalten, hier beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim im Februar 2020. Damals wurde der Begriff in vielen Stadien so massiv gegen den Mäzen des Vereins verwendet, dass der Deutsche Fußball-Bund einschritt. Bernd Feil/M.i.S./Imago

Rassistische und homophobe Attacken gehen zurück, das Schimpfwort, mit dem 1860-Fans bei der Meisterfeier die Bayern-Anhänger belegten, aber bleibt in Mode. Das Phänomen beschäftigt sogar Wissenschaftler.

Von René Hofmann

Das Wort, mit dem sie beleidigt wurden, ist den FC-Bayern-Fans gut bekannt. „Hurensöhne“ prangte auf dem Banner, das Anhänger des Lokalrivalen 1860 München bei der Meisterfeier auf den Marienplatz schmuggelten – und das die Fans des FC Bayern über ihren Köpfen unwissentlich weiterreichten, im TV gut erkennbar.

Zur SZ-Startseite

ExklusivFC Bayern und 1860 München
:Ein Fall von Fangewalt, der besonderes Aufsehen auslöst

Ein noch nicht dagewesener Tabubruch: Ein Fanbeauftragter des FC Bayern ist mit seiner Ehefrau unterwegs, als er von mutmaßlichen 1860-Randalierern angegriffen wird.

SZ PlusVon Christoph Leischwitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite