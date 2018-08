20. August 2018, 18:24 Uhr Sport Dieser Mann hat 800 Fußballspiele gesehen - in 220 Stadien und 45 Ländern

Wenn Daniel Pojda in den Urlaub fährt, überlegt er genau, welche Fußballstadien er unterwegs ansehen kann.

Daniel Pojda ist ein Groundhopper. Der 31-Jährige weiß, wo die beste Stimmung, die skurrilste Arena oder die beste Bratwurst zu finden ist.

Von Philipp Crone

Es reizt ihn schon. Daniel Pojda schaut auf die Uhr, dann wieder in sein Handy. Ein Kollege hat gefragt, ob er mitkommt, es ist etwas weiter weg, sie müssten Zug fahren. Pojda überlegt, dann entscheidet er sich dagegen. Er hatte ohnehin eigentlich vor, an diesem Mittwoch, 25. Juli, ein anderes Spiel anzuschauen, Neuried gegen Grünwald, Landesliga. Pojda, kurze schwarze Haare, schaut noch einmal in seine App, nickt , schließt sie und lehnt sich zurück. Es ist noch Zeit.

Pojda ist ...