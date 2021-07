Eine Meisterfeier des FC Bayern im Rathaus und auf dessen Balkon lässt sich die Stadt zwischen 420 Euro (2021, Pandemie) und 402 290 Euro (2019, Vor-Pandemie) kosten. Das ergab eine Anfrage der Fraktion Die Linke/Die Partei an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Es handle sich dabei um eine städtische Veranstaltung, betonte Reiter. Die Ausgaben fielen vor allem für die Erstellung und Umsetzung des Sicherheitskonzepts an. Dies wiederum ist vor allem für die Fans auf dem Marienplatz nötig. Bis zu 15 000 Besucher erscheinen dort in der Regel, um die Fußballer zu feiern. Dass das Rathaus streng abgeriegelt werde und Stadträte nur eingeschränkt Zugang hätten, sei keine erhebliche Einschränkung der Demokratie.