Die gute Nachricht vorneweg: Nach Mitternacht mitteleuropäischer Zeit muss sich kein Fußballfan den Wecker stellen, denn dank des Siegs in Gruppe E starten die möglichen weiteren Partien schon am späten Abend. Der Anpfiff des Sechzehntelfinales gegen Paraguay ertönt an diesem Montag um 22.30 Uhr. Und was passiert, wenn die Nationalelf zur Höchstform aufläuft und bis ins Finale kommt? Der Weg nach New York ist noch weit, die Spielzeiten stehen aber bereits fest. Am längsten wach bleiben müssten die Fans für das Achtelfinale am 4. Juli sowie das Spiel um Platz drei am 18. Juli. Beide Partien starten um 23 Uhr. Ein Viertelfinale mit möglicher deutscher Beteiligung beginnt am 9. Juli um 22 Uhr, das Halbfinale dann am 14. Juli um 21 Uhr. Sollte das DFB-Team auch hier triumphieren, stehen sie am 19. Juli um 21 Uhr im New Yorker MetLife Stadium im Finale.

Warum gibt es kein großes Fan-Fest?

Eine Fan Zone im Olympiapark wie bei der Heim-EM 2024 sucht man bei dieser WM vergebens, ein entsprechender Antrag der SPD-Stadtratsfraktion verhallte ungehört. Die Gründe hierfür sind vor allem organisatorischer Natur. Das Olympiastadion ist wegen laufender Sanierung nicht benutzbar, der Hans-Jochen-Vogel-Platz steht als Ausweichquartier nicht zur Verfügung, weil hier schon zahlreiche Konzerte und Events gebucht sind. Public Viewing auf dem Olympiagelände wäre demnach nur möglich, wenn diese an unterschiedlichen Orten stattfänden. Laut der Olympiapark GmbH wären aber wechselnde Locations für ein großes Fan-Fest dem Publikum nur schwer zu vermitteln und nicht ohne massive Unterstützung der Stadt München finanzierbar. Lärmschutz und öffentlicher Nahverkehr stünden wegen der späten Anstoßzeiten ebenfalls vor Herausforderungen.

Auch die Allianz-Arena schloss ein mögliches Fan-Fest aus, die laufenden Konzerte nehmen das Stadion durchgängig in Beschlag, heißt es auf SZ-Nachfrage. Und an ein Public Viewing auf der Theresienwiese ist wegen der Wiesn-Vorbereitungen nicht zu denken. Einzig das WM-Finale bekommt im Rahmen des Kinoliebe Summer Festivals zumindest einen gewissen Fan Fest-Charakter. Auf dem Königsplatz soll das Spiel auf zwei bis zu 144 Quadratmeter großen Leinwänden übertragen werden. Für fünf Euro kann man sich einen der Liegestühle mit Blick auf die riesigen LED-Screens sichern, teurere Tickets beinhalten auch Getränke.

Wo ist das größte Public Viewing in München?

„Keine Fan Zone“ heißt zum Glück nicht, dass es unmöglich wäre, mit Tausenden anderen Fans Fußball zu schauen. Mit vier LED-Leinwänden und 8200 Plätzen bietet der Hirschgarten, immerhin als größter Biergarten der Welt bekannt, genug Kapazitäten für ein echtes Fußballfest. 7000 Plätze sind nicht reservierbar und liegen im Selbstbedienungsbereich, bei 1200 ist eine Reservierung möglich. Zu sehen sind alle Deutschlandspiele, die vor 23 Uhr beginnen. Dazu kommen Halbfinals und Finale, unabhängig von der Beteiligung der Nationalelf. Ein weiteres Angebot sticht vor allem durch seine großformatige Leinwand hervor. Auf einem 45 Quadratmeter großen Screen laufen beim Public Viewing auf dem Knödelplatz im Werksviertel-Mitte alle Spiele, die bis spätestens 23 Uhr starten. Vor der Leinwand finden sich immerhin 1400 Plätze, von denen, je nach Andrang, bis zu 360 auch ohne Reservierung vergeben werden.

Public Viewing : Elf Orte, an denen Fußballfans WM-Spiele in München verfolgen können Die Zeitverschiebung macht es nicht einfach, doch Lokale und Biergärten in München locken die Fans mit besonderen Angeboten zum Public Viewing. Und an einem Ort werden sogar alle Partien der Weltmeisterschaft gezeigt. Eine Auswahl. Von Leo Greinwald ...

Bis wann dürfen Spiele im Biergarten laufen?

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat sich vom Fußballfieber anstecken lassen und eine Sonderregelung für die Dauer der WM erlassen. Statt bis 23 Uhr dürfen Spiele im Außenbereich von Gaststätten bis 1 Uhr und wieder ab 6 Uhr gezeigt werden. Betriebe, deren Außengastronomie aufgrund von Lärmschutz auf 22 Uhr beschränkt ist, müssen weiterhin dafür sorgen, dass der Außenbereich um 22 Uhr geleert ist. Während der Gruppenphase spielte die Nationalelf innerhalb der Ausnahmeregelung, sodass alle Partien vor 1 Uhr endeten. Während der K. o.-Phase können die Spiele jedoch durch Nachspielzeit und Elfmeterschießen bedeutend länger werden. Schon im Sechzehntelfinale führt eine lange Partie zwangsläufig zu Problemen.

Aus dem Hirschgarten heißt es beispielsweise auf Anfrage, sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, kann das Public Viewing draußen nicht fortgeführt werden. Der Biergarten muss um 1 Uhr vollständig leer sein, daran müssen die Betreiber auch den Schankschluss ausrichten. Außerdem stellt der Hirschgarten klar: Sollte Deutschland weiterkommen und im Achtelfinale mit Anpfiff um 23 Uhr stehen, werde es keine Übertragung geben. Erst vom Viertelfinale an wäre Public Viewing wieder möglich. Die Biergartenbetreiber hoffen hier auf ein „Miteinander mit den Anwohnern“.

Welche Regeln gelten, wenn privat auf dem Balkon oder im Garten geschaut wird?

Auch beim privaten „Rudelgucken“ mit Freunden oder Familie stößt man an Lärmschutzgrenzen – vor allem, wenn man auf dem Balkon, im Garten oder anderweitig draußen die WM verfolgen will. Die Richtlinien sind aber weniger konkret als die Ausnahmeregelung für Gaststätten. Wichtig ist, dass bei der Nutzung von „Tonübertragungs- und Tonwiedergabegeräten“ andere nicht belästigt werden. Fans müssen sich zudem an die Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 7 Uhr halten, außer, die Störung sei „objektiv als zumutbar anzuerkennen“. Ausnahmen für die WM gibt es keine, daher empfiehlt es sich für die Finalspiele, zumindest zum Jubeln oder Schimpfen nach drinnen umzuziehen. Oder zum Public Viewing in die Sportsbar zu gehen.