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Mode und Fußball„Das Heimtrikot gehört zu den stärksten seit langem“

Lesezeit: 3 Min.

Nico Schlotterbeck nach seinem Tor gegen Curaçao.
Nico Schlotterbeck nach seinem Tor gegen Curaçao. Tom Weller/dpa

Melanie Wittchow von der Münchner Meisterschule für Mode darüber, warum die deutschen Farben für Designer schwierig sind und die aktuellen Trikots alle Eigenschaften haben, um eine WM zu gewinnen.

Interview von Sabine Buchwald

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Melanie Wittchow, 40, schaut Fußballspiele aus einer besonderen Perspektive: Die Schneidermeisterin, Kunst- und Modehistorikerin und Dozentin an der Deutschen Meisterschule für Mode betrachtet Fußballtrikots mit anderen Augen als gewöhnliche Fans.

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