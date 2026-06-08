Spielanstöße um 3 Uhr morgens und keine offizielle Fan Zone im Olympiapark – die Vorzeichen für ein Münchner Sommermärchen waren schon mal besser als bei der Fußballweltmeisterschaft 2026. Biergärten, Bars und Restaurants versuchen dennoch einiges, um die Münchnerinnen und Münchner in WM-Stimmung zu bringen – hier eine Auswahl besonderer Angebote. Die aufgeführten Locations zeigen mindestens alle Deutschland-Spiele, es gibt aber auch einen Ort, an dem man von 11. Juni bis 19. Juli 24 Stunden täglich WM gucken kann.

Das Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz ist schon während der Gruppenphase eine Top-Destination für Public Viewing. Neben den Deutschland-Spielen laufen im Selbstbedienungsbereich des Biergartens auch zwanzig weitere Spiele der Gruppenphase. Fan-Communitys organisieren zusammen mit dem Brauhaus ihre eigenen WM-Partys, bei der Partie Argentinien gegen Österreich am 22. Juni ist beispielsweise ein DJ gebucht. Die Mass kostet 9,80 Euro, im Public-Viewing-Bereich kann nicht reserviert werden.

Die Sportsbar Ned Kelly’s und ihr Schwesterpub Kilians bringen normalerweise australisches und irisches Flair nach München, sind während der WM aber auch ein heißer Tipp für Brasilien-Fans. Bei allen Spielen der brasilianischen Seleção ist bis in die frühen Morgenstunden geöffnet, davor gibt es Livemusik der Boys from Ipanema. Ansonsten laufen alle Spiele, die bis zwei Uhr morgens vorbei sind. Reservierungen werden dringend empfohlen.

Das Team der Rennbahn Schwabing nutzt die WM für ein Experiment: Bis Ende Juli will die Bar ausprobieren, ob „ob faire Preise wieder für vollere Bars, längere Abende und mehr Begegnungen sorgen“, so Geschäftsführer Marvin Endres. Vom 11. Juni an bedeutet das: 0,4 Liter Helles für drei Euro, Radler ebenfalls drei Euro, Aperol Spritz für fünf Euro. Alle Deutschland-Spiele und weitere Topspiele werden drinnen und draußen auf insgesamt drei Leinwänden gezeigt. Wenn das Experiment klappt, bleiben die Preise dauerhaft. Da dürften sich einige Versuchskaninchen finden.

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Der Seeblick aus dem Biergarten lenkt beinahe von der fünf mal drei Meter großen Leinwand ab, auf der das Seehaus im Englischen Garten alle WM-Spiele zeigt, die um spätestens 22 Uhr beginnen. Die Deutschland-Begegnungen in der Gruppenphase sind damit schon mal gesichert. Die lauschigen Sitzecken mit zusätzlichen Bildschirmen können reserviert werden, im eigentlichen Biergarten sind die Fans am besten früh da. Die Halbe kostet 5,90 Euro, Aussicht ist im Preis enthalten.

Mangels Fan Zone müssen sich die Münchner Fans auch manchmal selbst ein bisschen um ihr Sommermärchen kümmern. In der Stadt gibt es dafür wenig bessere Orte als den Untergiesinger Stehausschank des München 72. Für 7,90 Euro Tellergeld pro Person kann jeder sein Grillgut mitbringen und dort selbst zubereiten; einen Grill sollten Gäste unbedingt vorab reservieren. Hungrig würde es ob der Anstoßzeiten schwierig, bis zum Spielende durchzuhalten: Unter der Woche laufen im Stehausschank alle Partien bis zu einem Spielende von 24 Uhr, am Wochenende ist sogar bis zwei Uhr WM-Stimmung. Auch die Location an der Holzstraße zeigt Spiele auf einem mächtigen 75-Zoll-Outdoorfernseher.

Das Team des Backstage hat schon immer ein Herz für Fußballfans - ob bei hochklassigen Vereinsspielen oder Fußballgroßereignissen. Stephan Rumpf

Wer nach einer Public-Viewing-Möglichkeit für die Partie Haiti gegen Schottland am 14. Juni um 3 Uhr morgens oder Usbekistan gegen Kolumbien am 18. Juni um 4 Uhr morgens sucht, findet sie auf dem Parkplatz des Backstage. Dort befindet sich das 11-Freunde-Studio, ein Container mit elf Sitzplätzen, in dem bei freiem Eintritt 24 Stunden am Tag WM-Spiele laufen. Das größere Spektakel findet aber im Backstage selbst statt, wo ein Großteil der früher beginnenden Spiele auf riesigen Leinwänden gezeigt wird. Der Eintritt ist grundsätzlich frei, ein Reservierungsticket für zwölf Euro garantiert einen Top-Platz. Die Mass Augustiner kostet 7,80 Euro, auch hier besteht die Möglichkeit, selbst zu grillen.

Der Michaeligarten im Ostpark kombiniert am 26. Juni Wiesn und WM. Für die Biergartenwiesn hat man sich mit der Ochsenbraterei zusammengetan und bringt von 17 Uhr an die Partyband aus dem Festzelt auf die Biergartenbühne. Von 21 Uhr an können Besucher das Spiel Norwegen gegen Frankreich dann live auf einer 4,5 mal 2,5 Meter großen LED-Leinwand verfolgen. Auch an anderen Spieltagen laufen im Michaeligarten alle Partien, die bis 21 Uhr angepfiffen werden, Deutschland-Spiele werden sogar bis zu einem Anpfiff um 22 Uhr übertragen. Die Halbe Löwenbräu kostet 4,90 Euro, im Biergarten sei auch ohne Reservierung genug Platz, heißt es.

Fifties-Ambiente, erstklassige Cocktails und ausgewählte WM-Spiele bis zum Anpfiff um 23 Uhr gibt’s in der Hangman Bar. Uramerikanisch wird es vor allem durch die 1,5-Liter-Pitcher Budweiser für 16 Euro, zu Spielzeiten gibt es vier kostenlose Shots mit dazu. Beispielsweise das Spiel Deutschland gegen Ecuador am 25. Juni aber mit einem Munich Mule, einer Schale Oliven und einem Shrimp-Brötchen zu genießen, dürfte eines der stilvollsten Public-Viewing-Angebote in ganz München sein – wer dabei sein will, sollte reservieren.

Das Alex am Rotkreuzplatz ist vor allem für die Spiele am Freitag- und Samstagabend empfehlenswert, da sich Public Viewing und Happy Hour gleich verbinden lassen. So könnte man etwa die Partie Deutschland versus Elfenbeinküste am 20. Juni bei einem Gin Basil Smash für 7,90 Euro statt 10,10 Euro verfolgen, alkoholfreie Cocktails sind auf 6,90 Euro reduziert. Alle Spiele bis Mitternacht sind im Innenbereich auf Leinwand und im TV zu sehen, einen sicheren Platz zum Anfeuern gibt es aber nur mit Reservierung.

In der Eventfabrik am Knödelplatz im Werksviertel herrschen beim Public Viewing wohl keine Platzprobleme: Insgesamt 1400 Sitzplätze finden sich vor einer 45 Quadratmeter großen Leinwand, auf der alle Spiele laufen, die bis spätestens 23 Uhr starten. Bis zu 360 der Plätze sind nicht reservierbar, ab einer Gruppengröße von etwa acht Personen empfehlen die Veranstalter, einen der Biertische per Mail zu buchen. 5,70 Euro zahlt man für eine Halbe, wer vom vielen „Rudelgucken“ hungrig wird, gönnt sich etwa einen Wagyu-Burger an einem der umstehenden Foodtrucks.

Als dezidierte Fußballkneipe darf das Stadion an der Schleißheimer Straße natürlich in keiner Public-Viewing-Übersicht fehlen. Die Auswahl an WM-Spielen ist reichhaltig, fast alles, was bis spätestens Mitternacht beginnt, ist zu sehen. Potenzielle Finalspiele mit deutscher Beteiligung werden auch bei noch späteren Anpfiffen gezeigt. Reservieren geht per Mail, außerdem werden meist gut 20 Plätze ohne Reservierung vergeben. Dazu dürfte das Stadion eine von wenigen Bars sein, die als Snack zum „Rudelgucken“ Langos anbietet, die hausgemachten Hefeteig-Fladen sind für 10,70 Euro zu haben. „Wir denken nur von Spiel zu Spiel“, heißt es auf der Website. Wer sich online aber den Plan der Übertragungen ansieht, merkt schnell: Das Stadion hat die WM 2026 bereits perfekt durchgeplant.