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Sommermärchen-NostalgieAch, wär’ doch wieder 2006!

Lesezeit: 2 Min.

Fußballfans aus der ganzen Welt feierten 2006 beim Public Viewing im Olympiapark.
Fußballfans aus der ganzen Welt feierten 2006 beim Public Viewing im Olympiapark. Stephan Rumpf

Die Sommermärchen-WM ließ München vibrieren. Wildfremde fielen sich in die Arme, ständig drückte jemand einem ein lauwarmes Bier in die Hand – und dann war da noch dieses überklebte Straßenschild.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

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Bei dem Sauwetter der vergangenen Tage fühlte man sich direkt um 20 Jahre zurückversetzt. Nach 2006, in den Sommermärchen-Sommer, der für diese meteorologische Zuschreibung allerdings einen noch längeren Anlauf brauchte als der Argentinier Roberto Ayala für seinen versemmelten Elfmeter im Viertelfinale (Stichwort Jens Lehmann, Spickzettel).

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Von Leo Greinwald

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