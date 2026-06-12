Die Sommermärchen-WM ließ München vibrieren. Wildfremde fielen sich in die Arme, ständig drückte jemand einem ein lauwarmes Bier in die Hand – und dann war da noch dieses überklebte Straßenschild.

Bei dem Sauwetter der vergangenen Tage fühlte man sich direkt um 20 Jahre zurückversetzt. Nach 2006, in den Sommermärchen-Sommer, der für diese meteorologische Zuschreibung allerdings einen noch längeren Anlauf brauchte als der Argentinier Roberto Ayala für seinen versemmelten Elfmeter im Viertelfinale (Stichwort Jens Lehmann, Spickzettel).