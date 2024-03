Von Philipp Crone

Vielleicht ist das ja der Abend, an dem wirklich klar wird, dass es einen Gott gibt. Denn es treffen zwei der größten Weltreligionen aufeinander: die katholische Kirche und der Fußball. Beides sitzt in manifestierter Zweifaltigkeit zu einer Person vereint am Dienstagabend in der Kirche St. Maximilian auf einem Stuhl vor dem Altar. Schießler hat statt einer Stola die Insignien der Münchner Religion für Sport-Leidende umhängen, den weißblauen Schal der Münchner Löwen. Er empfängt für die Vorstellung seines neuen - es ist das neunte - Buches aber natürlich in seinen heiligen Hallen, seiner Kirche.