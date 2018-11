22. November 2018, 20:49 Uhr Historische Fußball-Orte Ein Spielfeld mit großem Höhenunterschied

Im Gasthaus Gisela wurde der FC Bayern gegründet, in Sendling fand das erste Länderspiel auf Münchner Boden statt und in Penzberg wurde das Elfmeterschießen erfunden: Michael Lenhard zeigt in seinem Buch 100 historische Fußball-Orte in München und Südbayern

Interview Von Gerhard Fischer

Der Schiedsrichter Karl Wald hat das Elfmeterschießen erfunden - jetzt ist eine Straße in Penzberg nach ihm benannt. Der Weltmeister Hansi Pflügler hat eine Pension in Freising. Im Hotel Union in der Barer Straße wurde ein Vereinslied des FC Bayern, der "Bayernmarsch", 1926 zum ersten Mal aufgeführt. Michael Lenhard, 41, hat das Buch "Fußballheimat. München und Südbayern. 100 Orte der Erinnerung" geschrieben - darin zeigt er Gründungsorte, vergessene Stadien, Geburtshäuser und Gräber von großen Fußballern. Lenhard, Fan des FC Bayern, ...