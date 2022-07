So richtig hatte keiner mit ihnen gerechnet. Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen stehen tatsächlich im EM-Finale im legendären Wembley-Stadion gegen England. So gab es auch in der ganzen Stadt kein offizielles Public Viewing, nur im Backstage-Club hatte man auf den Erfolg der Kickerinnen reagiert und die Halle wie auch den Außenbereich zum Fußballschauen auf Großleinwand zur Verfügung gestellt. Der Andrang ist entsprechend groß: Etwa 500 Fans in der Halle und 100 im Außenbereich haben sich versammelt, um bei angenehmen sommerlichen Temperaturen das Spektakel zu verfolgen. Die teils in deutschen Nationalelf-Trikots gekleideten Fans - darunter auch viele Männer - bekommen bis zur ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel geboten. Dann der großer Schreck zu Beginn der zweiten Halbzeit: Tor für England, Entsetzen in den deutschen Gesichtern. Großer Jubel nach dem Ausgleich in der 79. Minute. Doch alles Hoffen und Bangen ist umsonst: Die Engländerinnen gewinnen 2:1, enttäuschte deutsche Fans.