Fußball Fanliebe bis zum Herzinfarkt

Der FC Bayern München prägte das Leben von Falk Diehl. Je mehr sich der Verein zu einem Weltkonzern entwickelte, umso schlechter erging es dem Anhänger. Heute kann er sich eine Jahreskarte nicht mehr leisten

Von Christoph Leischwitz

Für alle, die seit jeher mit der U-Bahn zum FC Bayern fahren, führt kein Weg an Falk Diehl vorbei. Dann steht der Mann, der den Charakter der Südkurve geprägt hat wie kaum ein anderer, oben am Ausgang der Station Fröttmaning beim Verkaufsstand für Fan-Schals. Er ist froh, dass er hier mithelfen darf, es bedeutet für ihn nicht nur Fannähe, sondern auch ein kleines Zubrot. Diehl ist 60 Jahre alt und seit 48 Jahren Bayern-Fan. Er wird fraglos auch für den Rest seines Lebens Bayern-Fan bleiben. Doch gleichzeitig ist es auch so: Je mehr der Rekordmeister zu einem Weltkonzern wurde, mit einer halben Milliarde Euro mehr Umsatz als zu Beginn des Jahrtausends, umso schlechter erging es Diehl, einem Fan der ersten Stunde, sowohl seelisch als auch körperlich.

Diehl redet nicht gerne darüber, aber seinen Dauerkarten-Status, von zigtausenden Menschen begehrt, hat er verloren, aus einem einfachen Grund: Er kann sich die Karte nicht mehr leisten, obwohl sie beim FC Bayern mit 140 Euro vergleichsweise günstig ist. Ob er am Freitagabend zum Auftakt der 56. Bundesliga-Saison im Stadion sein wird, so wie früher? Eher nicht, sagt er.

Als der gebürtige Mannheimer im Alter von zwölf Jahren nach München kam, waren die Spiele für Schüler wie ihn noch fast kostenlos. Damals war die Heimat noch die Westkurve im Grünwalder Stadion, die Stufen unter der Uhr, wo es heute noch genauso aussieht. Zu Beginn ging Diehl auch noch zu Spielen von beiden Vereinen, also zum TSV 1860 München und zum FC Bayern. Irgendwann entschied er sich für die Roten. "Ich hatte den Eindruck, dass sie es mehr nötig hatten, dass ich sie unterstütze", sagt er heute. Ein Faktor mag das legendäre 11:1 der Bayern am 27. November 1971 gegen Borussia Dortmund gewesen sein, ein prägendes Erlebnis, nach dem man der Mama sagt, sie möge doch bitte einen Schal stricken. Auch Diehl hatte einen selbstgestrickten Fan-Schal.

In den Jahrzehnten danach hat der Hardcore-Fan Diehl die Fan-Geschichte des Vereins entscheidend mitgeprägt. Als Teenager fuhr er mit auf Auswärtsfahrten, zum Beispiel nach Hamburg, im Zug versteckt unter einem Sitz, weil er ja eigentlich gar nicht mitdurfte - die Älteren bezahlten dann die Kneipentouren auf der Reeperbahn. Der harte Kern jener Gruppe, die sich bei Heimspielen vier Stunden vor dem Anpfiff am Fischbrunnen und dann unter der Uhr im Grünwalder Stadion zusammenfand, gründete nach dem Umzug ins Olympiastadion 1972 den Fanklub "Südkurve 73", der über Jahrzehnte vielleicht wichtigste seiner Art, wenn es um die Stimmung im Stadion ging.

Heute schaut sich Falk Diehl im Grünwalder Stadion die Spiele der zweiten Mannschaft an. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Fanklub-Ausweis ist der junge Diehl mit Jeansjacke und Victory-Zeichen zu sehen, und die "Mitgliedsnummer 6". Später war er Präsident der Red Angels, die sich 1980 gründeten, weil in der Parkstraße im Westend ein Sechzger einen Bayern-Fan niedergeschlagen hatte. Die Gruppe war in vielerlei Hinsicht berüchtigt, aber gleichzeitig war Diehl auch sozial engagiert. Er kümmerte sich darum, dass Teenager von Streetworkern betreut wurden. Und er war maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Fans außerhalb der Spiele eine gemeinsame Heimat hatten: von 1979 bis 1981 in Milbertshofen, im sogenannten Bunker, später dann in Laim. Anfang der Neunzigerjahre hatte Diehl mit Freunden den Dachverband "Red United" gegründet. Sie hatten eine große, von der Bahn vermietete Halle zur Verfügung. Die Miete bezahlten sie allein über den Getränkeverkauf, täglich war etwas los, Auswärtige konnten dort sogar übernachten. Einmal kam der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß vorbei und brachte Bratwürste und einen Teppich aus der Geschäftsstelle mit. In gewisser Weise ist diese Halle auch der Geburtsort der nächsten Fan-Generation, der Ultras. Diehl erzählt, dass es hier schon einen Raum gab, in dem die ersten Choreografien angefertigt wurden, aufwendige Tribünenbilder.

Auch die neue Heimat, das Olympiastadion, wartete gleich beim ersten Mal mit einem unvergesslichen Spiel auf: Am letzten Spieltag der Saison 1971/72 sicherten sich die Bayern mit einem 5:0 über Schalke 04 die Meisterschaft. Damals standen die Gästefans in der Südkurve, die singenden Bayern-Anhänger etwas weiter rechts, auf der Gegengerade. Dass die Bayern-Fans danach in der Südkurve standen (und die Sechzger in der Nordkurve), lag laut Diehl wohl auch daran: Beim nächsten Spiel wollten alle dorthin, weil sich die Schalke-Fans unter dem Dach so laut angehört hatten.

Die Zeiten waren rau. Zu Beginn gab es keine professionellen Ordner, Platzstürme nach einem wichtigen Sieg waren daher nicht selten. Öfter gab es auf ein Kommando hin den Sturm in die Nordkurve, um Gästefans zu "klatschen". Und noch viel öfter lauerte man dem Gegner schon vor dem Spiel auf, am Coubertinplatz oder sogar schon in der U-Bahnstation Petuelring. Dort wurden die überraschten Fans dann aus der Bahn gezogen und verprügelt. Er selbst hatte mit Gewalt wenig am Hut, sagt Diehl, er versuchte die Gewaltbereiten, manchmal erfolglos, aus den gemeinsamen Treffs herauszuhalten.

Sein erstes Bayern-Spiel hat Falk Diehl im Grünwalder Stadion gesehen. (Foto: Privat)

1998 hatte Diehl dann seinen großen Auftritt, einen, der auch der Vereinsspitze half. Bei der Jahreshauptversammlung in der Olympiahalle durfte er als Fanvertreter ans Mikrofon. Er war der Meinung, dass die Bayern ein reines Fußballstadion brauchten, einen Umbau des Olympiastadions lehnte er ab, dieses solle denkmalgeschützt sein. Am Ende seiner Rede sagte er: "Steht auf, wenn ihr ein neues Stadion wollt!" Und die ganze Halle stand. Diehl hatte damals keine Ahnung, dass er diese neue Arena in Fröttmaning nur sehr selten von innen sehen würde.

Der gelernte Journalist hatte zu jener Zeit, als die Bayern umzogen und immer mehr zum Weltkonzern gerieten, ein neues Projekt gestartet: Super Bayern , ein Magazin von Fans für Fans. In der ersten Ausgabe finden sich Spieler-Analysen neben Kochrezepten von Alfons Schuhbeck. Diehl hatte bei Hoeneß vorgesprochen und gefragt, ob er die offizielle Unterstützung des Vereins bekommen könnte. Das wurde verneint, aber man wolle ihm auch keine Steine in den Weg legen.

Dann muss es aber zu einem fatalen Missverständnis gekommen sein. Diehl schildert es so: Der Mitarbeiter einer Agentur, die für Super Bayern Anzeigen akquirieren sollte, behauptete gegenüber einem Sponsor, mit dem FC Bayern zusammenzuarbeiten. Wenige Tage später bekam Diehl einen erbosten Anruf aus dem Verein. Anzeigenkunden fand Diehl danach keine mehr.

Wenn er heute darüber spricht, sagt er, die Zeit heile ja alle Wunden. Und trotzdem stockt ihm mehrmals die Stimme. "Das war mein Lebenswerk", sagt er. Dieses Lebenswerk endete in der Insolvenz. Und in Depressionen. 2015 folgte ein Herzinfarkt, den er nur zufällig überlebte, dank einer Freundin.

Einerseits freut sich Diehl darüber, dass es in der Arena in Fröttmaning seit Neuestem die historischen Bilder gibt. Die Fans haben neben die Kioske Bilder ihrer Idole gemalt: Präsident Kurt Landauer, Ottmar Hitzfeld mit dem Champions-League-Pokal und viele andere. Allmählich wandelt sich die Arena zur echten Bayern-Heimat. Gleichzeitig regt sich Diehl aber darüber auf, dass dann beim ersten Spiel nach dem Umbau, einem Vorbereitungskick gegen Manchester United, eine "von einer Agentur bezahlte Choreografie mit Klatschpappen" abgehalten wurde. Die Kommerzialisierung verdränge die Fankultur, davon ist er überzeugt. Er findet es schade, dass die junge Fan-Generation gar nicht mehr die Möglichkeiten habe, richtig Fan zu sein. Fahrten zu Auswärtsspielen bedeuteten einmal "Freiheit und Abenteuer", heute werde man "von der Polizei ins Stadion eskortiert", die Städte lerne man gar nicht mehr kennen.

Diehl ist zurück zu den Wurzeln gegangen. Ins Grünwalder Stadion, zur zweiten Mannschaft vom FC Bayern. Und seit Kurzem ist er auch Fan des A-Klassisten SV Eschenlohe. Denn dort "freuen sich die Spieler noch darüber, wenn man hinkommt und anfeuert".

Echter Bayern-Fan zu sein, bedeutet für Langzeitfans wie Diehl in gewisser Weise, Kommerzialisierung, Globalisierung und die daraus entstehende Anonymisierung zu verdrängen. "Das Familiäre fehlt", sagt er. Selbst der Slogan "mia san mia" sei ihm eigentlich schon "zu weit verbreitet". Für ihn sei es kein Zufall, dass sich zurzeit so viele auf die Vereinsgeschichte besinnen - die Gegenwart bietet aus seiner Sicht zu wenig Identifikation. Es gibt immer wieder Proteste. Zum Beispiel gegen die Kooperation des Vereins mit Katar. Oder auch gegen die vielen verschiedenfarbigen Trikots, die der Verein auf dem Markt wirft, oft singen sie: "Wir wollen rot-weiße Trikots."

Die Geschichte ist reich, deshalb gibt es für Falk Diehl auch immer noch viel zu tun. Vergangenes Jahr erschien unter seiner Mithilfe ein Foto-Bildband mit FC-Bayern-Tattoos, 333 Fans hatten sich für die erste Ausgabe zur Verfügung gestellt. Bald steht der 45. Geburtstag der Südkurve 73 an, und der 40. Geburtstag der Red Angels.

Er hat einen Brief an Uli Hoeneß geschrieben, darin steht, was ihm in den vergangenen zwölf Jahren passiert ist. Er ist hin- und hergerissen. Einerseits wolle er "um nichts betteln". Andererseits will er aber seine Geschichte erzählen, die so rot ist wie kaum eine andere. Er hat den Brief noch nicht abgeschickt.