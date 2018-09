27. September 2018, 17:16 Uhr Fußball-Europameisterschaft '74, '88, '06, '20, 2024 - München ist immer dabei

Die Stadt ist bisher die einzige , die bei zwei Fußball-Europameisterschaften hintereinander Austragungsort sein wird.

Von Ralf Wiegand

Premiere, Tusch: München ist die einzige Stadt bisher, die bei zwei Fußball-Europameisterschaften hintereinander Austragungsort sein wird. "Wir freuen uns schon jetzt darauf, zu zeigen, dass wir hier in München Fußballfeste nicht nur richtig feiern, sondern auch sehr gut organisieren können", ließ OB Dieter Reiter (SPD) eilig übermitteln, nachdem am Donnerstag die Entscheidung für Deutschland als Gastgeber 2024 gefallen war. Schon vor sechs Jahren hatte der europäische Fußball-Verband Uefa die EM 2020 an zwölf europäischen Städte vergeben - Deutschland ist auch da mit der Münchner Arena dabei.

Vom Prachtbau am Autobahnkreuz Nord gibt es vermutlich mehr unscharfe Fotos im Netz als von jedem anderen Stadion der Welt, alle aufgenommen aus dem Auto bei 80 km/h und nachts, wenn die Arena leuchtet. Früher konnte sie nur rot, blau oder weiß, inzwischen färbt sich die Stadionhaut auch mal bunt wie ein Wiesn-Karussell - europareif. Während schon klar ist, dass 2020 drei Vorrunden- und ein Viertelfinalspiel in Fröttmaning stattfinden werden, ist der Spielplan 2024 noch offen.

München hat, noch mit dem Olympiastadion, schon 1974 bei der WM und 1988 bei der ersten EM in Deutschland mitspielen dürfen, die Arena erlebte dann 2006 den sehr münchnerisch geprägten Worldcup. Der war durch Franz Beckenbauer, Chef des Organisationskomitees, erst in den Rang eines Sommermärchens erhoben und dann in Krimi-Ecke verschoben worden. Erster Torschütze damals in München war der Münchner Philipp Lahm, OK-Chef der EM '24. Wie's nicht geht, weiß er jetzt schon mal.