Europameister werden die Niederländer, das steht jetzt schon fest. Durch ein 1:0 im Finale gegen Frankreich, nachdem sie im Halbfinale die Engländer (wen sonst?) per Elfmeterschießen (wie sonst?) aus dem Turnier gekegelt haben, Endstand 4:3. Finalgegner Frankreich wiederum hat den Gastgebern die Party verdorben und Deutschland im Halbfinale in der München Fußball Arena, formerly known as Allianz Arena, mit einem 1:0 nach Hause geschickt. Bereits in der Vorrunde wird es Überraschungen geben, zum Beispiel trotzt Albanien Titelverteidiger Italien ein 0:0 ab. Die Italiener schaffen es trotzdem bis ins Viertelfinale, dort treffen sie auf England und unterliegen 2:4, nach Elfmeterschießen (!). Man wüsste zu gerne, wer seinen Strafstoß versemmelt hat, aber das wiederum ist beim EM-Tipp nicht gefragt. Die Hellseherei hat ihre Grenzen, leider.