Schottische und deutsche Fans zeigen bei der großen Fußballparty zum EM-Auftaktspiel in München vorbildlich, wie man gemeinsam feiern kann – auch wenn’s für die einen mal nicht so läuft.

Von Joachim Mölter

Schon in der Pause begann die Abwanderung aus dem Olympiapark, die ersten schottischen Fußball-Fans wollten sich das drohende Debakel ihrer Mannschaft im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft am Freitagabend wohl lieber nicht anschauen. Die deutsche Mannschaft hatte kurz vor der Halbzeit das 3:0 geschossen, und die schottische Elf war wegen eines Platzverweises nur noch zu zehnt – wo sollte denn das noch hinführen in der zweiten Halbzeit? Nun, für die Abwanderungswilligen erst mal zur U-Bahn, und von dort zurück ins Hotel oder in die Kneipen der Innenstadt.