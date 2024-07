Bilanz der Fußball-EM in München:Heiter und ausgelassen

Von Joachim Mölter

Beim letzten Spiel dieser Fußball-EM, das in München ausgetragen wurde, war am Dienstagabend nicht nur das Stadion in Fröttmaning erneut mit 62 000 Zuschauern voll besetzt, sondern auch die offizielle Fan-Zone im Olympiapark mit 25 000 Besuchern. „Es war noch mal ein richtig schöner Abend“, sagte Olympiapark-Chefin Marion Schöne nach dem Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich: „Es wäre schön, wenn es am Sonntag ähnlich werden würde.“ Auch wenn in der Stadt allenthalben schon EM-Bilanz gezogen wird – rund um den Hans-Jochen-Vogel-Platz ist weiter Betrieb bis zum Finale am Sonntagabend (21 Uhr). Meistens mit Musik auf der Seebühne, aber Fußball wird auch gespielt – allerdings von Junioren-Teams, die auf einem Kleinfeld des bayerischen Verbandes um Pokale wetteifern.