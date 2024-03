Der Brite Ed Sheeran und die Kanadierin Nelly Furtado sind die prominentesten Musiker, die am 12. Juni auf der Theresienwiese in München beim Fanfest zur Fußball-Europameisterschaft spielen, zwei Tage vor Turnierbeginn in der Fröttmaninger Arena. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, treten vor erhofften 90 000 Fans auch der deutsche Sänger Mark Forster und die Britin Dylan auf.