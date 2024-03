Superstars beim Fanfest zur Fußball-Europameisterschaft: Ed Sheeran und Nelly Furtado spielen am 12. Juni auf der Theresienwiese in München, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel. Auch Mark Forster soll bei dem Großkonzert vor rund 90 000 Gästen auftreten, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.