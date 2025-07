Das EM-Viertelfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich war „ein Spiel fürs Fußballmuseum“ . In Unterzahl kämpfte sich das Team gegen die Favoritinnen ins Elfmeterschießen, in dem Torhüterin Ann-Katrin Berger es in die nächste Runde parierte: Halbfinale gegen Titelfavorit Spanien. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr in Zürich, die ARD überträgt die Partie im TV und via Livestream.

Während das Viertelfinale im ZDF erstmals die Marke von zehn Millionen Zuschauern knackte, merkt man auf Münchens Straßen noch wenig vom EM-Sommer. Fanmeilen wie im vergangenen Jahr bei der Heim-EM der Männer fehlen, und auch die großen Biergärten übertragen keine Spiele. Viele Wirte begründen das mit zu geringem Interesse, ein Public Viewing lohne sich nicht. Aber es gibt sie, die Orte zum „Rudelgucken“. Ein Überblick.

Das Backstage Kulturzentrum ist die Adresse für die EM 2025: Seit Beginn des Turniers laufen alle Spiele im Biergarten auf dem Gelände nahe der S-Bahn-Station Hirschgarten. Zum Viertelfinale am Samstag kamen laut Betreiber 600 Gäste, am Mittwoch sind Innen- und Außenbereich für bis zu 2000 Fans offen. Der Eintritt ist frei, und für zwölf Euro gibt es Tickets, die einen Sitzplatz und zwei Getränke nach Wahl garantieren.

In der australischen Sportsbar The Keg Bar unweit des Englischen Gartens ist viel Platz für alle, die Lust auf Fußball haben. Das Spiel läuft auf Leinwand und Fernsehern. Wie in den übrigen Lokalen auf dieser Liste rechnet man hier mit wesentlich weniger Andrang als im Backstage, aber Reservierungen sind möglich.

Im Paulaner Bräuhaus am Kapuzinerplatz öffnet der Wirt ein eigenes Stüberl, in dem Fans das Halbfinale auf einer Leinwand verfolgen können. Reservierungen sind möglich, Platz finden dort rund 40 Gäste.

Im Erdgeschoss des Kinos am Stachus zeigt das Restaurant 35mm die Partie. Auf 24 Fernsehern und zwei Großleinwänden verpasst man von keinem der bis zu 600 Plätze etwas.

In Kennedy's Bar & Restaurant bekommt man bei schlechtem Wetter ironischerweise mehr geboten: Wenn die Terrasse geschlossen ist, zeigt das Lokal am Sendlinger Tor das Spiel auf Großleinwand mit Ton im Innenbereich, sonst nur ohne.

In der Treffpunkt Sportsbar an der Schleißheimer Straße zeigt der Wirt das Spiel für bis zu 60 Gäste. Ton gebe es nur bei genug Interessierten. In den Giesinger-Stehausschänken (Hackenviertel, Maxvorstadt, Sendlinger Tor, Universität) läuft das Spiel auf Fernsehern.

Die australische Sportsbar Ned Kelly's am Frauenplatz zeigt so ziemlich jedes internationale Sportevent, so auch das deutsche Halbfinale gegen Spanien.

Warum gibt es kein städtisches Public Viewing?

Der vergangene Sommer war wegen der Heim-EM auch ein Fußball-Sommer, die Erinnerungen an Public Viewing im Olympiapark sind bei vielen noch frisch. Warum gibt es solche Veranstaltungen nicht auch jetzt? Es habe keinen Impuls aus der Stadtpolitik gegeben, heißt es bei den zuständigen Referaten. Als es noch genügend Vorlauf gab, wurde nichts geplant, jetzt wäre eine Organisation sehr spontan – die SPD-Rathausfraktion hat jedenfalls einen Dringlichkeitsantrag gestellt.

Mögliche Flächen seien zudem nicht verfügbar: Im Olympiastadion spielt am Samstag Robbie Williams, auf der Theresienwiese stehen schon Wiesn-Zelte, und auch die Messe ist belegt. Mutmaßlich liegt die mangelnde Initiative aber auch an Haushaltsproblemen der Stadt. Auch ein Public Viewing der Münchener Sportjugend, das in Moosach stattfinden sollte, ist gescheitert. Nach Angaben der Veranstalter kam die nötige Genehmigung der Stadt nicht rechtzeitig.

Wenn sich also die Nationalelf am Mittwoch gegen Spanien behaupten kann und ins Finale einzieht, fiebert München in einem der aufgeführten Lokale mit – oder eben daheim auf dem Sofa.